T-Mobile mag doorgaan met aanbieden van ‘datavrije’ muziek

Telecomprovider T-Mobile mag doorgaan met het aanbieden van ‘datavrije’ muziek. Daarmee luister je naar diensten als Spotify of online radiostations, zonder dat de megabytes meetellen in de databundel. Dat heeft de Rotterdamse rechter donderdagmiddag besloten. Daarmee wordt een streep gehaald door de strikte Nederlandse opvatting van netneutraliteit; de Europese afspraken wegen zwaarder.

T-Mobile begon in oktober 2016 met het aanbieden van datavrije muziek. Webdiensten voortrekken mag volgens de Nederlandse wet niet. Daarom legde toezichthouder na een klacht van Autoriteit Consument en Markt (ACM) T-Mobile in december een dwangsom op van 50.000 euro per dag. T-Mobile ging tegen dat besluit in beroep.

Zero rating niet verboden

De provider beriep zich op Europese regels die zero rating (gratis gebruik) onder bepaalde voorwaarden wel toestaan. “Wij konden het dus simpelweg niet uitleggen waarom wij Nederlanders iets moesten ontzeggen wat nu gratis is en wat in België, Frankrijk, Polen of Duitsland wel mag”, laat T-Mobile in een reactie weten. Ook de rechter acht het Nederlandse verbod op zero-rating in strijd met Europese netneutraliteitsverordening

De telecomprovider geeft alle muziekaanbieders de mogelijkheid om mee te doen met het datavrije aanbod. Desalniettemin doen niet alle muziekdiensten mee; zo ontbreken Apple Music een Google Play Music.

Uit het bericht op Rechtspraak.nl:

Pogingen van de Nederlandse regering om een uitdrukkelijk verbod op zero-rating in die [Europese] verordening op te laten nemen, zijn juist mislukt. Mogelijk is de wijze waarop T-Mobile de dienst Datavrije Muziek aanbiedt toch in strijd met de netneutraliteitsverordening, maar dat heeft ACM bewust niet onderzocht, omdat zij van mening was dat zero-rating hoe dan ook verboden was. De uitspraak van de rechtbank betekent dat T-Mobile vooralsnog mag doorgaan met de dienst Datavrije Muziek.

ACM buigt zich nog over de uitspraak en heeft nog geen beslissing genomen of er nog een tweede onderzoek komt dat kijkt of Datavrije Muziek wel mag volgens de Europese normen. “We hebben nog ruim de tijd (zes weken) om te besluiten we in beroep gaan. Wij zullen daarvoor eerst het besluit zorgvuldig moeten bestuderen”, meldt de toezichthouder.

Onduidelijk is of nu ook de Nederlandse wet veranderd moet worden - het Ministerie van Economische Zaken is nog niet met een reactie naar buiten gekomen.

Concurrerende telecomproviders kijken waarschijnlijk nog even de kat uit de boom totdat zeker is dat er geen vervolgonderzoek komt. Daarnaast is het wachten op alternatieven voor datavrijer muziek - misschien dat een dappere provider zich zelfs aan datavrijer video durft te wagen. KPN, Vodafone en Tele2 zouden ook graag meer gevarieerde diensten aanbieden die de klanten langer vasthouden. Nu verkopen ze alleen gigabytes in bundels, en die zijn uitwisselbaar. Daardoor stappen klanten makkelijker over, op zoek naar het laagste tarief. De omzet van mobiele netwerken daalt al enkele jaren op rij.