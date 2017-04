SER: kunstenaars werken veel voor heel weinig geld

De arbeidsmarktpositie van kunstenaars is beroerd. Die conclusie was vorig jaar wel helder na een eerste verkenning van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur. Maar hoe de slechte beloning, onderhandelingspositie en werkgelegenheid van werknemers en zzp’ers in de culturele sector verbeterd kunnen worden, laat zich veel minder makkelijk samenvatten. Er is niet één snelle oplossing, blijkt uit het advies dat de twee adviesraden vrijdag gezamenlijk uitbrengen.

Opvallendste voorstellen in dat advies: er moeten meer richtlijnen voor honoraria voor culturele makers komen zoals de richtlijn voor beeldend kunstenaars die eerder dit jaar is afgesproken. Ook pleiten de raden voor een nieuwe code voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap die ervoor moet zorgen dat kunstenaars beter betaald worden.

De raden hebben het zelf over vier ‘oplossingsrichtingen’: verbetering van het verdienvermogen, scholing, inkomenszekerheid en een verbetering van de sociale dialoog. „In de culturele wereld zijn mensen zo gepassioneerd dat ze bereid zijn voor bijna niets te werken. Dat is nergens zo extreem”, zegt voorzitter Mariëtte Hamer van de SER. „Daardoor werkt de markt van vraag en aanbod niet goed. En moeten werkgevers, werknemers en overheden samen maatregelen treffen.”

Primeur: samen advies gevraagd

Daarbij helpt het dat werkgevers en vakbonden samen de adviesaanvraag hebben gedaan, een primeur. De SER ziet dit eerste advies als een eerste voorbeeld van maatwerk voor een specifieke sector. Het bijzondere karakter van de culturele sector zorgt er ook voor dat de raden pleiten voor uitzonderingen. „De overheid moet toestaan dat in de culturele sector oplossingen worden toegelaten, zonder dat ze gevolgen hebben voor alle zzp’ers”, zegt Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Zo willen de raden dat culturele zzp’ers voortaan gezamenlijk mogen onderhandelen over tarieven. Met het huidige mededingingsrecht is dat niet mogelijk, dat is gericht op bescherming van consumenten tegen te hoge prijzen. „In de culturele sector gaat het niet om de prijzen voor de consument, daar staan juist de tarieven van de werkenden onder druk”, zegt Hamer.

Maar hogere tarieven moeten wel worden opgebracht en dat is sinds de economische crisis en de bezuinigingen lastig. Vooral omdat iedereen het aanbod op peil poogt te houden. Uitholling van de culturele sector dreigt, waarschuwen de raden dan ook.

Moeten subsidies dus weer omhoog? Hamer: „Het is niet onze taak daarover uitspraken te doen. Er moet geld bij. Dat kan op twee manieren: met privaat en publiek geld. Wel belangrijk is dat we als samenleving bedenken wat cultuur ons waard is. En daarvoor ook regelingen aanpassen.”

Mogelijkheden om meer geld uit de markt te halen zien de raden onder andere in betere handhaving van het auteursrecht, zodat meer geld bij makers terechtkomt. „Ook zien we dat de arbeidsmarkt snel verandert en er veel kansen zijn voor creatieve mensen in bedrijven”, zegt Hamer. „Maar er is weinig aansluiting tussen bedrijven die behoefte hebben aan creatieve input en de wereld van kunstenaars.”

Als ‘ultimum remedium’ zou een wettelijk minimumtarief vastgesteld kunnen worden, dat opdrachtgevers verplicht zijn te betalen. SER en Raad voor Cultuur stellen dat de mogelijkheden voor zo’n minimumtarief onderzocht moeten worden. Maar Hamer en Van Hees willen daar geen haast mee maken. Hamer: „Dit is geen vrijblijvend advies, er moet wel iets gebeuren. Het mag maatschappelijk niet acceptabel zijn dat mensen zo veel werken voor zo weinig.”