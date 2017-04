Rusland verbiedt Jehova’s Getuigen

Het Russische Hooggerechtshof heeft de organisatie van Jehova’s Getuigen verboden. Het hoogste rechterlijke orgaan van het land noemde de groep donderdag “extremistisch”, melden verschillende Russische persbureaus. Ook bepaalde de rechtbank dat alle bezittingen van de christelijke organisatie in beslag moeten worden genomen.

Daarmee de groep op eenzelfde lijst te staan als de terreurgroepen Islamitische Staat en Al-Qaida. De organisatie van Jehova’s getuigen, met zo’n 175.000 volgers in Rusland, zegt het besluit te zullen gaan aanvechten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een woordvoerder van de groep reageerde in een verklaring:

“We zijn zeer teleurgesteld door deze ontwikkeling, en maken ons ernstige zorgen over hoe dit de belijdenis van ons geloof zal aantasten.”

Het gerechtshof ging tijdens de rechtszaak niet mee met het argument van de Jehova’s getuigen dat ze slachtoffer zouden zijn van politieke onderdrukking. Ook weigerde de rechtbank getuigen te horen die claimden dat er bewijsmateriaal zou zijn gefalsificeerd door de Russische politie.

Bedreiging

De rechtbank boog zich over een verzoek van het Russische ministerie van Justitie om het nationale hoofdkwartier van de organisatie in Sint-Petersburg te sluiten. Jehova’s getuigen gaven geen gehoor aan een formele waarschuwing om “alle extremistische activiteiten” te stoppen. Vervolgens werd de aanklacht uitgebreid naar alle 396 organisaties in Rusland. NRC-correspondent Steven Derix zegt over het besluit:

“Op het eerste gezicht is het moeilijk te begrijpen waarom de Jevoha’s - pacifisten en dienstweigeraars - door de Russische overheid nu als ‘extremisten’ worden aangemerkt. Aan de andere kant is het logisch dat een religieuze sekte die zich afzondert van de maatschappij met groot wantrouwen wordt bekeken door het Kremlin. Bovendien heeft de Russische overheid zich verbonden aan de Russisch Orthodoxe Kerk. Die kerk wil geen concurrenten op de markt van gelovigen.”

Jehova’s getuigen staan er om bekend dat ze langs deuren prediken en religieuze literatuur uitdelen. Ze wijzen bloedtransfusie af en keuren de militaire dienstplicht af. Het wereldwijde hoofdkwartier is gevestigd in de Verenigde Staten.