Rabobank sluit geldautomaten wegens risico’s plofkraken

De Rabobank heeft twintig geldautomaten gesloten wegens het toenemend aantal plofkraken. De afgelopen vier maanden vonden er achttien plofkraken plaats bij geldautomaten van de bank.

De Rabobank zegt dat de huidige golf aan plofkraken eigenlijk alleen bij de Rabobank speelt. Ter vergelijking: in heel 2016 werden er 21 geldautomaten van de bank opgeblazen. Een woordvoerder van de bank laat weten dat in de meeste gevallen de criminelen met lege handen naar huis gingen, maar dat de schade in de miljoenen loopt. Dat de plofkraak meestal op niets uitloopt, komt volgens de woordvoerder omdat of het geld alsnog niet voor het grijpen ligt, of dat door de explosie de buit vernietigd is.

Dat juist de Rabobank nu slachtoffer is van veel plofkraken heeft te maken met de werkwijze van criminelen, aldus de woordvoerder:

“Ze slaan hun slag bij een bepaald type geldautomaat en daar is hun werkwijze op gebaseerd. Zo zag je dat er vorig jaar veel plofkraken plaatsvonden bij automaten van ING in supermarkten.”

Onderzoek

Van de twintig automaten die de Rabobank gesloten heeft, blijft een deel definitief dicht. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk. Maar het gaat om gevallen waarbij de geldautomaat onder een appartement is gevestigd. “Je wilt niet dat er mensen liggen te slapen en dat er onder hen een explosief afgaat”, zo laat de woordvoerder van de bank weten.

Bij de overige automaten die gesloten zijn, wordt nu eerst gekeken hoe de constructie van de panden is en volgt daarna een besluit. De Rabobank heeft verspreid over het land zo’n tweeduizend geldautomaten. Sommige van die automaten gaan tussen 1 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s ochtends dicht, krijgen permanente beveiliging, of er wordt gesurveilleerd bij de automaten.

De Rabobank laat in de verklaring weten dat het bij het aanpakken van het probleem vooral om de veiligheid van de omwonenden gaat. De Rabobank is als enige tijd bezig met het uitrollen van de maatregelen om de plofkraken tegen te gaan.

Landelijk

Sinds 2015 vinden er in Nederland weer meer plofkraken plaats. Daarvoor namen criminelen juist aanzienlijk minder vaak geldautomaten op de korrel, doordat de politie en de banken extra werk maakten van dit type delict. De banken denken dat de stijging in populariteit van plofkraken ermee te maken heeft is dat veel verdachten die voor 2015 werden opgepakt, inmiddels weer vrij zijn. Zij zouden hun oude praktijken weer hebben opgepakt.

In reactie op het strengere optreden door de Nederlandse autoriteiten nam een ander deel van de plofkraakcriminelen de wijk naar Duitsland. Daar bliezen leden van de zogeheten Audi-bende - bestaande uit ongeveer 250 Marokkaanse Nederlanders - de afgelopen jaren tientallen geldautomaten op. In augustus veroordeelde de rechtbank in Aken een lid van de bende tot vier jaar en drie maanden.