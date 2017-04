Tot mijn verbazing zie ik ineens overal een punt achter staan. Het boek dat ik lees heet Wij. en de winkel waar ik al jaren kom, heet ineens ‘Blokker.’ Ook op het bordje van mijn favoriete koffietentje staat plotseling ‘dicht.’ in plaats van gewoon ‘dicht’.

Aan mijn geliefde – een grafisch vormgever – vraag ik: „Heb jij ook de neiging om ineens overal een punt achter te zetten?”

Hij draait zich om, laat een stilte vallen, kijkt me doordringend aan en zegt: „Ja”.

