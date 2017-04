Omzetgroei voor Unilever in eerste kwartaal

Door prijsverhogingen is de omzet van de Nederlands-Britse levensmiddelenfabrikant Unilever in het eerste kwartaal gegroeid, ondanks dat het bedrijf minder producten verkocht. Unilever boekte een omzet van 13,3 miljard euro, een toename van 6,1 procent. Het concern presteerde daarmee opnieuw beter dan de markt, zei topman Paul Polman in een eerste reactie op de cijfers.

Het aantal verkochte producten daalde met 0,1 procent, terwijl de prijzen stegen met 3 procent. Daarnaast is de omzetgroei voor 2,4 procent te danken aan gunstige wisselkoerseffecten.

De kwartaalcijfers komen twee weken nadat Unilever bekendmaakte zijn margarinetak af te stoten, waar onder andere Becel en Zeeuws Meisje onder vallen. Unilever doet dit om het rendement te verbeteren en winstgevender te worden. Ook voegt het de onderdelen ‘Versnaperingen’ en ‘Voedsel’ samen, en wil Unilever dit jaar 5 miljard aan aandelen kopen. De acties zijn een reactie op het vijandige overnamebod in februari van de Amerikaanse concurrent Kraft Heinz, dat Unilever afwees.

Unilever kondigde donderdag ook aan zijn kwartaaldividend met 12 procent te verhogen naar 0,3585 euro per aandeel. Polman zegt dat het concern op koers ligt om over heel 2017 de verkopen op eigen kracht op te voeren met 3 tot 5 procent.