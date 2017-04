NVWA verbiedt verkoop van trampolines om mankementen

Vijftien trampolines van veertien verschillende trampolinemerken moeten per direct van de markt gehaald worden. De verkoop van trampolines is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verboden. Uit onderzoek van de waakhond blijkt dat er veel mis is met de springtoestellen.

De mankementen per onderzochte trampoline verschilden. Zo was er sprake van onvoldoende bedekking van het frame door het beschermkussen, tot een te laag veiligheidsnet en het loskomen van onderdelen en de aanwezigheid van scherpe randen en punten. Tweederde van de vijftien trampolines voldeed niet aan de technische veiligheidseisen. Naast deze eisen, waren bij alle springtoestellen de opschriften en gebruiksinstructies niet in orde:

“Fabrikanten moeten de opschriften op de trampoline, de verpakking, de gebruiksinstructie en de montage- en onderhoudsinstructies daarom aanpassen.”

Niet zonder gevaar

Volgens de NVWA zijn speelgoedtrampolines populair bij de consument en is bij veel huishoudens een dergelijk springtoestel in de tuin te vinden. Maar het gebruik ervan is niet zonder gevaar, aldus de NVWA. Jaarlijks bezoeken ruim 400 mensen een eerstehulppost van een ziekenhuis vanwege verwondingen die zijn ontstaan door een val van een trampoline. “In ruim de helft van de gevallen gaat het om fracturen, meestal bij jonge kinderen”, aldus de NVWA.

Reden genoeg voor de NVWA om speelgoedtrampolines onder de loep te nemen. De waakhond onderzocht nagenoeg alle merken die in 2016 verkocht werden via internet, of te bestellen waren via sportzaken of warenhuizen.

Landelijk doen de overdekte trampolineparken het ook goed in Nederland. Er zijn zo’n veertig hallen en naar alle waarschijnlijkheid komen daar nog twaalf bij dit jaar. Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat die toestellen niet onderzocht zijn. Volgens hem moeten die aan andere wetgeving voldoen dan de trampolines die voor particulieren beschikbaar zijn.