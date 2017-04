Nog voor de zomer landelijke proef met inchecken via smartphone

De gezamenlijke openbaarvervoerbedrijven introduceren, in samenwerking met KPN en Vodafone, nog deze maand de ov-smartphone in het openbaar vervoer. De sim-kaarten van smartphones worden aangepast zodat reizigers daarmee kunnen in- en uitchecken bij alle vervoersbedrijven. Dat bevestigt een woordvoerder van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven.

Nog voor de zomer kunnen tienduizend passagiers bij alle vervoerbedrijven in- en uitchecken met hun smartphone. Afhankelijk van het succes van die eerste landelijke proef wordt dat betaalsysteem vervolgens verder uitgebreid.

HTM in Den Haag heeft de primeur van die ov-smartphone. Sinds begin deze maand kunnen enkele tientallen passagiers op die manier in- en uitchecken in de nieuwste generatie stadstrams. Passagiers elders in het land kunnen zich binnenkort op een speciale website aanmelden voor zo’n ov-smartphone. KPN en Vodafone zorgen er vervolgens op afstand voor dat de nieuwe technologie terecht komt op hun simkaart. Reizigers moeten dan wel beschikken over een Android-smartphone met een NFC-antenne. Apple doet volgens de woordvoerder voorlopig uit interne veiligheidsoverwegingen niet mee.

Met de ov-smartphone kan worden opgeladen en afgerekend, zoals dat ook met de huidige ov-chipkaart kan. Voorlopig is het alleen mogelijk om ‘voltarief-reizen’ te betalen. Later worden daar andere abonnementen en trajectkaarten aan toegevoegd. Bij een eerdere proef, 1,5 jaar geleden, deden enkele tientallen passagiers mee.

Bankpas

De Coöperatie Openbaar Vervoersbedrijven, eigenaar van Translink, de producent van de huidige ov-chipkaart, wil dit jaar ook van start gaan met de ov-bankpas. Dat gebeurt in eerste instantie bij HTM en NS met enkele honderden passagiers. Daar willen HTM, NS, de betrokken banken (ABN AMRO, ING, Rabo, ASN Bank, Regiobank, Mastercard en Visa) en TLS in de praktijk zien hoe dat betaalverkeer verloopt, zegt HTM-directeur Jaap Bierman in gesprek met NRC.

Inchecken met de bankpas wordt komende zomer mogelijk in vier stadstrams van HTM. NS start dan een proef op het traject Leiden-Den Haag.

HTM beschikt in de nieuwe stadstram over de meest moderne generatie kaartlezers die zulke ov-betaalpassen kunnen lezen en daarover ter plekke communiceren met de systemen van TransLink en banken. Na het uitchecken wordt het verreden bedrag meteen afgerekend en is dezelfde dag zichtbaar op het rekeningoverzicht van de passagiers.