Nederlandse chemicus in Time-top-100 invloedrijkste personen

De Nederlandse chemicus Guus Velders is volgens het Amerikaanse Time Magazine een van de honderd invloedrijkste personen ter wereld. De onderzoeker kreeg de erkenning donderdag voor zijn aandeel in het klimaatakkoord dat in oktober werd gesloten in Rwanda.

Velders toonde samen met Amerikaanse onderzoekers de effecten op het klimaat aan van zogeheten fluorkoolwaterstoffen (hfk’s), stoffen die onder andere worden gebruikt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Door het onderzoek besloten wereldleiders het gebruik van de broeikasgassen sterk terug te brengen.

De bijdrage van hfk’s aan klimaatverandering moet met het akkoord beperkt worden tot minder dan 0,1 graden Celsius in 2100. Zonder het akkoord zou dat 0,5 graden Celsius bedragen.

Velders is als bijzonder hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij gaat zich de komende jaren verder inzetten voor het klimaat, schrijft de universiteit:

De komende jaren bouwt Guus Velders met collega’s verder aan de wetenschappelijke basis onder klimaatbeleid. Hij gaat met de gegevens en modellen van het RIVM en de Universiteit Utrecht het klimaatakkoord van Parijs monitoren

Vorig jaar werd Velders door zijn onderzoek al uitgeroepen tot een van de tien invloedrijkste wetenschappers door het wetenschappelijke blad Nature. Tegenover NRC reageerde hij toen:

“Ik heb in 2009 een computermodel ontwikkeld voor het mondiale gebruik van hfk’s en de te verwachten opwarming van de aarde. Speciaal voor de conferentie in Kigali had ik het model flexibel gemaakt.”

Velders staat op de lijst van Time tussen de zogenoemde Pioniers. De acteur en activist Leonardo DiCaprio schrijft in het tijdschrift over de Nederlandse chemicus:

“Er zijn wetenschappers die hun hele leven en carrière eraan wijden om zo’n effectief mogelijke verandering te maken. Guus Velders is zo’n wetenschapper.”

Behalve Velders staan onder anderen de Britse premier Theresa May, de paus maar ook actrice Emma Stone op de lijst van Time Magazine. Vorig jaar stond koningin Máxima als enige Nederlander op de lijst.