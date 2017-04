Nederland ontbiedt ambassadeur Eritrea

De Eritrese ambassadeur in Nederland moet vrijdag op het matje komen. Dat heeft demissionair minister Asscher (PvdA, Sociale Zaken) woensdagavond meegedeeld aan de Tweede Kamer. Het ontbieden van de ambassadeur is bedoeld “om onze zorgen over te brengen”, aldus Asscher.

Afgelopen week stond in Veldhoven een conferentie gepland van de jongerenbeweging van de Eritrese regeringspartij, de enige partij die in Eritrea is toegestaan. Daar zou onder meer ook Yemane Gebreab, adviseur van de Eritrese president Isaias Afewerki, een toespraak houden. Afewerki regeert zijn land met zeer harde hand, tegenstanders worden onderdrukt.

Na betogingen van tegenstanders van het Eritrese regime besloot de burgemeester van Veldhoven de conferentie te verbieden. Door de betogingen, waarbij honderd mensen werden opgepakt, kwam de openbare orde in gevaar, meende burgemeester Mikkers (VVD). In een kort geding bepaalde de rechter dat het verbod terecht was.

Volgens de demonstranten zouden Eritreeërs op de conferentie opgeroepen worden om hun landgenoten in de gaten te houden die kritisch zijn op de regering. Voorafgaand aan de conferentie gingen aanhangers van het regime langs de deuren van Eritreeërs om vijftig euro op te halen. Als iemand dat niet zou doen, zou diegene op een zwarte lijst komen en zijn of haar familie die nog in Eritrea woont bedreigd worden, zo zeiden de demonstranten.