‘March for Science’: meer feesten dan marcheren

Een echte optocht wordt het niet, de March for Science die zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur op het Museumplein plaatsvindt. „We hebben daarover wel met de gemeente overlegd, maar het bleek te botsen met andere evenementen”, zegt neuropsycholoog Zsuzsika Sjoerds, een van de organisatoren. „Bovendien willen we juist lezingen en presentaties geven. Dat gaat lastig als je voortdurend in beweging bent.”

Het evenement vindt gelijktijdig in 520 steden over de hele wereld plaats – er is er ook een in Maastricht. Het initiatief komt uit de VS, als navolging van de Women’s March afgelopen januari. Dat was een protestmars tegen president Trump waarbij vrouwenrechten centraal stonden. Bij de Amerikaanse March for Science ligt de nadruk op protest tegen Trumps wetenschapsbeleid, maar de organisatoren van de Amsterdamse editie willen met de manifestatie vooral een brug slaan tussen wetenschappers en publiek. „We willen onderzoekers aanmoedigen uit hun ivoren toren te komen en zichtbaar te maken hoe wetenschap en maatschappij met elkaar vervlochten zijn. Het is in die zin ook een viering van de wetenschap”, aldus Sjoerds.

Dus krijgt de manifestatie een festivalkarakter: er is muziek, er is een main stage – waar onder anderen klimaatwetenschapper Appy Sluijs, neurowetenschapper Peter Hagoort en leverdeskundige Fiona Godfrey spreken – en een teach-in-tent, waar bezoekers kunnen binnenlopen voor een meet & greet met wetenschappers. Wie toch de benen wil strekken, kan deelnemen aan een science stroll rond het plein. Sjoerds: „Een wandeling waarbij we toelichten hoe belangrijk wetenschap is voor ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat gps gebaseerd is op Einsteins relativiteitstheorie?”

Het programma is deels in het Engels om buitenlandse geïnteresseerden de kans te geven om aan te haken. Op Twitter roepen wetenschapsorganisaties als NWO en KNAW hun volgers op om naar de March for Science te komen, zegt Sjoerds. „Via Facebook hebben we al drieduizend aanmeldingen binnen.”

De vraag is wel: bereik je zo niet vooral mensen die tóch al pro-wetenschap zijn? „Misschien wel, maar ook dan heeft zo’n evenement toch waarde”, vindt klimaatwetenschapper Appy Sluijs. „Je geeft ze ammunitie om daarna met hun eigen omgeving in gesprek te gaan. Door zo’n bijeenkomst creëren we hopelijk een hoop ambassadeurs van de wetenschap. Mensen die twijfelen over de waarde van onderzoek kunnen door hen wellicht over de streep worden getrokken.” Belangrijk daarbij is volgens Sluijs om niet alleen over de resultaten van onderzoek te praten, maar ook over het hele wetenschappelijke proces daarachter. „Als mensen inzien dat onderzoekers objectief te werk gaan, dat wetenschap méér is dan zomaar een mening, dan overbrug je die kloof met het brede publiek.”

Politiek is belangrijk, maar de March for Science blijft in Amsterdam bewust apolitiek. Sjoerds: „We willen de onafhankelijkheid van de wetenschap benadrukken.” Al kan een ‘duidelijke boodschap voor onze politici’ geen kwaad, voegt ze toe. „We juichen het toe als mensen spandoeken en protestborden meenemen.”