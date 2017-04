Laatste orka in gevangenschap SeaWorld geboren

De geboorte van een orka klinkt opmerkelijk: een zwangerschap van anderhalf jaar, de staart van het kalf komt als eerste naar buiten en de aanstaande moeder moet tijdens het bevallen af en toe boven water ademhalen. Voor het Amerikaanse dierenpark SeaWorld en dierenactivisten was de bevalling van een orkajong donderdag extra bijzonder: het was het laatste jong dat in gevangenschap is geboren.

SeaWorld kondigde vorig jaar maart aan te stoppen met zijn fokprogramma en orkashows. Het kreeg steeds meer kritiek van dierenactivisten en zag zijn bezoekersaantallen dalen. Toen het bedrijf het besluit nam, was de 25-jarige orka Takara in het park in Texas al zwanger. Het pasgeboren kalf heeft nog geen naam, omdat het geslacht van het dier nog niet duidelijk is.

Volgens de leiding van SeaWorld, dat behalve in Texas ook parken in Florida en Californië heeft, is met de geboorte van de laatste orka in het fokprogramma “een nieuw tijdperk” aangebroken. Het bedrijf gaat er met anticonceptie en omgangsregelingen voor zorgen dat de vrouwtjesorka’s niet opnieuw zwanger worden. Het bedrijf wil deze zomer een nieuwe “natuurlijke en educatieve” attractie met orka’s onthullen.

Dierenrechtenorganisaties als PETA vinden dat SeaWorld nog niet ver genoeg gaat en blijven actievoeren voor het vrijlaten van de dieren.

Gevangenschap

Dierenactivisten protesteren al jaren tegen SeaWorld en het houden van orka’s, dolfijnen en andere dieren voor vermaak. Zij proberen aan te tonen dat gevangenschap en de beroemde orkashows van het park een grote impact hebben op de psychische gezondheid van de dieren. Zo vertelt de documentaire Blackfish uit 2013 het verhaal van orka Tilikum, die na een show in SeaWorld haar trainer het water in sleurde en doodde.

De 23 orka’s van SeaWorld blijven beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Doordat het einde van het fokprogramma betekent dat de orka’s in gevangenschap op termijn verdwijnen uit SeaWorld, moeten orkaonderzoekers op zoek naar andere manieren om onderzoek naar deze zoogdieren te doen.