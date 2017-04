Komen adverteerders bij Fox News terug?

Terwijl Bill O’Reilly woensdag in Rome de hand schudde van paus Franciscus, besloten mediatycoon Rupert Murdoch en zijn zoons James en Lachlan over het lot van het bekendste gezicht van hun kabelzender Fox News. O’Reilly moet nu echt weg, bepaalden de Murdochs in een telefonische vergadering, schrijft persbureau Bloomberg op basis van anonieme ingewijden.

Fox News en het moederconcern 21st Century Fox, vinden vader en zonen Murdoch, hebben te veel last van de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van O’Reilly. Het aantal aanklachten blijft groeien; meer vrouwen zouden zich de komende dagen melden, aldus Amerikaanse media.

Na de onthullingen in The New York Times van begin april trekken adverteerders zich terug bij Fox News. „En als de Murdochs dollars de deur uit zien lopen, komen ze in actie”, zei een media-analist woensdag tegen Bloomberg.

Archie Bunker

Zo is een roemloos einde gekomen aan de lange carrière van Bill O’Reilly bij Fox News. Sinds 1996 presenteerde hij er nieuws- en discussieprogramma’s. The O’Reilly Factor trok in juli gemiddeld 3 miljoen kijkers, in februari 4 miljoen (met rond de verkiezingen een piek van meer dan 5 miljoen).

Op onversneden wijze, als een Archie Bunker van het kabelnieuws, verkondigde O’Reilly zijn ultraconservatieve meningen. Zo uitte hij vorig jaar kritiek op paus Franciscus die (indirect) commentaar leverde op Donald Trump. Politici moeten bruggen bouwen, vond de paus, en geen muren. Trump wil een muur bouwen op de grens de VS en Mexico.

Als het aan Rupert Murdoch zou liggen, stelt vakblad The Hollywood Reporter, had O’Reilly misschien nog wel kunnen terugkeren van zijn vakantie in Italië. Zo hield Murdoch ook de in juli opgestapte Roger Ailes, baas van Fox News, lang de hand boven het hoofd. „Maar we leven in de 21ste eeuw, zoals de naam van het bedrijf al aangeeft”, aldus het blad. En de ‘old boys club, wink-wink’ tolerantie van seksuele intimidatie is voorbij.

Spotjes

Die tolerantie is ook weg bij adverteerders. Rond de zestig bedrijven hebben de afgelopen weken hun campagnes teruggetrokken of opgeschort van Fox News. The O’Reilly Factor is veel adverteerders kwijtgeraakt: begin april werden rond het programma negen spotjes uitgezonden (in 6 minuten en 40 seconden); een maand eerder waren dat er nog 35 spotjes (meer dan 15 minuten).

Nu O’Reilly niet terugkeert heeft Mercedes-Benz inmiddels gezegd dat het bedrijf vermoedelijk weer gaat adverteren. Zo lijkt Fox News de banden met adverteerders te herstellen, maar het zal niet meevallen Bill O’Reilly (in bedrijfseconomische zin) te vervangen. Zijn programma bracht jaarlijks een kleine 200 miljoen dollar aan reclame-omzet binnen.

De commercials rond The O’Reilly Factor waren weliswaar goed voor een klein deeltje van de omzet van 21st Century Fox. Dat neemt niet weg dat Fox News steeds belangrijker is geworden voor het moederbedrijf van de Murdochs. En het imago van de zender dus goud waard is. In 2014 zorgde Fox News voor circa 7 procent van de totale omzet; in 2016 was dat gegroeid tot 10 procent. Fox News zorgde in 2016 voor een kwart van het bruto bedrijfsresultaat van 21ste Century Fox.

Het is de vraag wat het vertrek van O’Reilly betekent voor de kijkcijfers en de financiële resultaten. In mei gaan de tv-zenders altijd langs bij de grote adverteerders. Als sommige bedrijven besluiten Fox nog geen grote campagnes toe te kennen, maar af te wachten hoe bijvoorbeeld opvolger Tucker Carlson het gaat doen, schaadt dat de inkomsten.

Over de toekomst van de 67-jarige Bill O’Reilly wordt ook druk gespeculeerd. Kleinere conservatieve nieuwszenders en websites zouden de presentator graag inlijven, maar het is onbekend of hij een concurrentiebeding heeft en (nog) niet voor andere tv-zenders mag gaan werken.

Ook zou O’Reilly zijn eigen digitale activiteiten kunnen uitbouwen. Een dagelijkse podcast met politiek commentaar? Hij heeft al een betaald abonnement op zijn site. Voor 4,95 dollar per maand krijgen fans onder meer een nieuwsbrief en toegang tot het archief van The O’Reilly Factor. De site zou 20.000 abonnees hebben; goed voor een plus van 1 miljoen dollar per jaar op de 18 miljoen die Fox O’Reilly jaarlijks betaalde.