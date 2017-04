Ken je de vlag van de Aboriginals? Dat is straks niet genoeg voor inburgering in Australië

Wie weet welke kleuren er op de vlag van de Aboriginals staan, is voortaan niet meer automatisch geslaagd voor de Australische inburgeringscursus.

Dit maakte de Australische premier Malcolm Turnbull donderdag bekend. De huidige inburgeringstoets, waarin bijvoorbeeld ook vragen worden gesteld over Australische wetgeving en nationale symbolen, voldoet niet meer.

Volgens premier Turnbull blijkt er onvoldoende uit of immigranten de Australische waarden en normen omarmen. De nieuwe inburgeringstoets is er nog niet, maar Turnbull gaf al wel aan waar het over moest gaan: ‘Respect for women and children … that is a key Australian value.’

Deze aankondiging volgt twee dagen nadat Turnbull ook bekend maakte dat het lastiger wordt een werkvisum te krijgen. Op Facebook plaatste de Australische premier dinsdag een filmpje waarin hij onder een zoetgevooisd muziekje aankondigt dat een tijdelijk werkvisum voor migranten wordt afgeschaft.

Onder de noemer ‘Australians first’ legt hij uit dat Australië de „meest succesvolle multiculturele samenleving ter wereld heeft, maar dat het een feit is dat Australiërs voorrang moeten krijgen als het om banen gaat”.

Premier Turnbull ontvouwt zijn plannen in een tijd dat zijn partij, de Liberal Party, er in de peilingen steeds minder goed voorstaat, terwijl anti-immigratiepartij One Nation juist steeds beter scoort.

Vorige maand haalde de Amerikaanse president Trump Australië en Canada nog aan om aan te geven hoe je met immigranten moet omgaan. Anders dan in de Verenigde Staten, aldus Trump, zijn ze daar alleen welkom als ze economisch iets te bieden hebben.

Naar verwachting komen premier Turnbulls voorstellen spoedig door het Australische parlement.