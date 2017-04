Kan ze als moeder nog terugkeren aan de top?

Half op weg naar de veertig hebben haar jaren als dertiger Serena Williams al veel gebracht. Tien grand slams, de oudste winnares van een slam in het proftijdperk, haar record brekende 23ste grandslamzege, een documentaire, de recente verloving met Alexis Ohanian – mede-oprichter van nieuwssite Reddit. En nu is ze in verwachting van haar eerste kind.

Gekleed in een geel badpak en een beginnende bollende buik verspreidde Williams (35) via Snapchat een foto van zichzelf . ‘Twintig weken’, vermeldde ze erbij. Woensdagnacht volgde de bevestiging: Williams is uitgerekend in het najaar.

Teruggerekend: toen ze eind januari de Australian Open won, was ze zo’n acht weken zwanger. Of ze wist dat ze daar al in verwachting was, is onbekend. Na Melbourne speelde ze geen toernooi meer, officieel vanwege een knieblessure.

Komende maandag keert Williams, dan 21 weken zwanger, terug op de eerste plaats van de wereldranglijst doordat de Duitse Angelique Kerber punten verliest. Het zal van korte duur zijn, Williams gaat zakken nu ze de rest van het seizoen niet meer in actie komt.

Dilemma

Het is een dilemma voor speelsters met een kinderwens: zet je je carrière tijdelijk opzij voor een zwangerschap? Of breek je je loopbaan er eerder voor af? „Ik heb een kinderwens. Maar niet zolang ik tennis. Dat komt pas na mijn carrière”, zei Kiki Bertens een jaar geleden in gesprek met NRC. Met haar twintigste plek op de wereldranglijst is zij Nederlands beste tennisster.

Een scenario als bij Kim Clijsters – vroegtijdig de loopbaan onderbreken – is ondenkbaar voor Bertens. De Belgische stopte in 2007 op haar 23ste met tennis, beviel van haar dochter, trouwde, verzorgde haar zieke vader Lei Clijsters (die overleed in 2009) en maakte na 28 maanden haar comeback. Haar derde toernooi na de rentree, de US Open, won ze. Vervolgens won ze nog twee grand slams en werd ze opnieuw nummer één van de wereld. Clijsters wilde donderdag niet ingaan op het nieuws rond Williams. Haar woordvoerder: „Kim doet dat nu eenmaal niet graag.”

Bertens (25), die sinds vorig jaar een vriend heeft, zou haar loopbaan niet direct eerder beëindigen voor het zwangerschap. „Het ligt eraan hoe het dan gaat met mijn carrière. Zolang ik in een stijgende lijn zit ga ik niet stoppen. Als je al twee, drie jaar stil hangt, misschien dat je dan zegt: het is mooi geweest.”

Die overwegingen deden Miriam Oremans in 2002, op haar dertigste, besluiten te stoppen: ze had last van pijntjes, de resultaten waren minder en de discipline nam af. Bovendien: zij en haar partner wilden kinderen. „Ik wist dat ik daar niet te lang mee moest wachten, de biologische klok gaat tikken.” Op haar 32ste beviel ze van haar eerste van twee kinderen.

Foto Snapchat

Voormalig nummer één Victoria Azarenka (27) keert in juli terug na een afwezigheid van een jaar vanwege de geboorte van haar zoon. Net als Clijsters: vroeg in haar loopbaan. Oud-prof Kristie Boogert zag dat de geboorte van het eerste kind bij Clijsters voor meer ontspanning zorgde. „De druk was weg. Na haar comeback presteerde ze beter.”

Williams heeft de intentie om in 2018 terug te keren. Het is de million dollar question: wat doet de bevalling met haar krachtige lichaam? Haar spiermassa is het fundament onder haar powertennis. „Zij heeft die fysieke gesteldheid nodig, anders is haar spel minder”, zegt Boogert. Zij verloor in 2000 op de Olympische Spelen in Sydney met Oremans in het dubbelspel van de Williams-zussen.

Leeftijd is maar een getal

Williams is 36 als ze volgend jaar haar comeback zou maken. Signalen van verzadiging waren niet zichtbaar de afgelopen jaren, leeftijd is in haar geval slechts een getal. Als een monopolist leidde ze het vrouwentennis, al kende ze vorig seizoen enig verval. Haar vechtlust – misschien wel haar sterkste wapen – zal ze behouden, denkt Boogert. „Die wilskracht is diep geworteld, daar gaat ze niet op inboeten.”

Dit is het Serena Williams-tijdperk. Haar loopbaan is eigenlijk al volmaakt; met de 23ste grandslamzege in Melbourne ging ze het Duitse icoon Steffi Graf voorbij. Het enige record wat nog prikkelt is dat van Margaret Court. Die won 24 slams, maar dat presteerde de Australische deels in het amateurtijdperk. De laatste drie won Court in 1973, na de geboorte van haar eerste kind. Het zou zomaar kunnen dat Williams in 2018 hetzelfde doet: een record, met een kind in de spelersbox.

Oremans: „Ik zou zeggen: ga op je 36ste lekker genieten van die kleine. Je hebt al zo veel gepresteerd.”