Topman OM verdacht van ontucht met minderjarige

Een hoge leidinggevende binnen het Openbaar Ministerie is sinds woensdag geschorst omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. De man zou tegen betaling ontucht hebben gepleegd met iemand van rond de zestien jaar. Dat meldt het OM.

Het OM Amsterdam is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de man. Tot het onderzoek is voltooid - en beslist is of hij vervolgd wordt - zal de man geschorst blijven. Het OM weet niet hoelang dit zal duren.

In een reactie laat het OM weten momenteel niet meer over de zaak kwijt te willen. “Omdat het om een ernstige verdenking gaat is besloten er melding van te maken.” Wel zegt een woordvoerder dat de verdachte leidinggevende niet voor het OM Amsterdam werkt.

Misstanden OM

Sinds 2012 houdt het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie alle misstanden bij. In de eerste vier jaar leverde dat 137 meldingen op, waarbij er 117 keer een sanctie is opgelegd. Zowel vaste medewerkers gingen de fout in, als stagiairs en tijdelijke krachten. Tien medewerkers werden ontslagen, vier vertrokken uit zichzelf. In die periode is geen enkele medewerker geschorst voor een zedendelict.

De vergrijpen variëren van het niet registreren van vrije dagen tot in het computersysteem informatie opvragen over strafzaken of over familieleden; bij het overgrote deel is geen sprake van strafbare feiten. In acht gevallen gaat het om serieuze delicten. Scroll hier door alle meldingen:

Meldingen Vermoedelijke Integriteitschendingen by NRC on Scribd

Hoofdofficier van justitie Kitty Nooy, ook hoofd van het integriteitsbureau, zei vorig jaar dat elke misstap van een medewerker van het OM er een te veel is. Nooy:

“Officieren van justitie die hun boekje te buiten gaan, is funest voor de geloofwaardigheid van het OM en de rechtsstaat. Juist wij moeten het goede voorbeeld geven. Wij zijn een open en transparante organisatie. Voor de aanklager die dronken op een zitting verscheen of veroordeeld is voor belastingfraude is bij het OM absoluut geen plaats.”

De meeste medewerkers die een fout maakten, kregen een mondelinge of schriftelijke berisping. Voor interne misstanden wordt zelden vervolging ingesteld omdat er geen sprake is van een strafbaar feit. Wel: van verwijtbaar handelen. Volgens Nooy is een berisping niet soft: “Een berisping staat voor altijd in het personeelsdossier.” Bij het OM werken ruim vijfduizend mensen.