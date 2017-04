Hof: OM moet strafrechtelijk onderzoek doen naar NAM

Het Openbaar Ministerie moet de rechter-commissaris opdragen strafrechtelijk onderzoek te doen naar of gasboringen in Groningen hebben geleid tot levensgevaar voor bewoners van beschadigde huizen. Dat besloot het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden donderdag.

De Groninger Bodem Beweging en enkele individuen hadden via een zogeheten artikel 12-procedure geklaagd over het feit dat het OM besloot geen strafrechtelijke vervolging in te stellen. Normaal gesproken bepaalt het OM zelf of het tot vervolging over gaat, maar de rechter kan het OM daar via een artikel 12-procedure ook toe dwingen.

Volgens het hof zijn er aanwijzingen dat de NAM met het boren naar gas zoveel schade aan woningen heeft aangericht dat er mogelijk sprake was van levensgevaar.

“Naar het oordeel van het hof is een onderzoek naar de bewijsbaarheid van dat feit ten onrechte achterwege gebleven. Een dergelijk onderzoek moet nu eerst worden verricht, waarna definitief kan worden beoordeeld of vervolging moet plaatsvinden.”

Gerard Spong, advocaat van de Groninger Bodem Beweging, zei eerder over zijn besluit om aangifte te doen tegen de NAM: