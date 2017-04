Hier lukt het: verantwoord én goed koken voor vegetariërs

7 Sfeer: opgeruimd staat netjes, maar nog wel wat te clean en sfeerloos Eten: vegetarisch, verantwoord en gevarieerd. En best wel lekker. Verantwoorde drankjes: vegan wijn, soja-, amandel- haver- en koemelk, lokaal bier Prijs: 15 à 18 euro p.p., wijnen 3,95 - 4,50 euro. Spirit Czaar Peterstraat 2A www.spiritrestaurants.nl

Het is een hypersympathiek idee: een buffetrestaurant met louter vegetarische en biologische (seizoens)gerechten waar je per ons (2,95) betaalt en daarmee dus zelf verantwoordelijk wordt voor wat er in de afvalbak wordt gekieperd. Hoe verantwoord wil je het hebben? Spirit is al tien jaar een hit in Rotterdam en nu heeft Amsterdam-Oost ook een filiaal, het is van de dezelfde eigenaar.

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kun je er ontbijten, lunchen en dineren, je schept zelf op en de weegschaal geeft aan wat je moet afrekenen. Afhalen kan trouwens ook, dan liggen de prijzen per ons net even wat lager.

We stappen vroeg binnen op een gure, doordeweekse avond en de bezetting is al goed: vriendengroepen, stellen, moeders met kinderen, alleenstaanden van alle leeftijden en achtergronden zitten te eten aan de houten tafels, het is bijna sereen. Het valt meteen op dat Spirit het niet moet hebben van de sfeer; de belichting van de zaak is die van een Hema-filiaal of een Ikea-restaurant, het personeel zoeft met schoonmaakdoekjes over de tafels (verder is er alleen maar contact bij het afrekenen), en de gasten zitten met de borden nog op de plastic trays te eten. Niet echt een fijn adres voor een romantische date, tenzij je meteen duidelijk wilt maken dat je niet van franje houdt.

Het buffet is daarentegen uitnodigend: keuze uit vijftig vers bereide gerechten, veelal met een Aziatische of mediterrane touch, en gemaakt met liefde en inventiviteit. Er zijn soepen, salades, noedels, rijst, pannenkoeken en aardappelgerechten, veel groenten, eiwitgerechten en vleesvervangers en ook de veganist komt niet van een koude kermis thuis.

We scheppen twee keer op en nemen verschillende desserts (750 gram p.p.) om zoveel mogelijk te proeven, maar dat is veel te veel; 500 gram is genoeg voor één persoon en dan betaal je dus 15 euro voor een maaltijd. Als we alles achter de knopen hebben, komen we tot de conclusie dat het eten verre van saai is, maar sommige gerechten wel wat te wensen overlaten.

We komen tot de conclusie dat het eten verre van saai is, maar sommige gerechten wel wat te wensen overlaten

Zo is de misosoep flauw, heeft de sushi een te natte vulling (waarschijnlijk net even te lang gestaan), is de köfte plakkerig en zou de wortelsalade niet misstaan op een studentenfeestje.

Maar de paddenstoelen-seitanburger heeft werkelijk de textuur van een hamburger (of is dit een belediging voor vegetariërs?) en is perfect gekruid met o.a. rode peper en komijn, de saté tempeh met pittige pindasaus is verleidelijk, de maïskoekjes zijn krokant en zelfs complex van smaak, de noedels met tuinkers echt lekker, de groene asperges hebben een fijne rooksmaak en de springrolls (met o.a. paksoi, tofu, zeewier, limoensap, gember en munt) zijn heerlijk!

Uiteindelijk zijn we vooral een beetje teleurgesteld in de desserts van het buffet, die weliswaar niet te zoet zijn door gebruik van agavesiroop – heel fijn – maar wel rammelen als de eierstokken van een vrouw van vijfendertig. Zo smaakt de cheesecake meer naar Birkenstocks dan naar die zo zondige, boterige, calorierijke massa met een koekbodem en is de chocolademousse vooral kindvriendelijk – en dat is geen compliment.

En toch… we komen vast terug. Want een dag later zien we dat het bij Spirit ook overdag uitstekend reilt en zeilt. En dat zeven dagen per week. Het is geen sinecure om goed, verantwoord en lekker voor vegetariërs, veganisten en flexitariërs te koken zonder steeds terug te vallen op portobello met blauwe kaas of aubergines uit de oven. Bij Spirit lukt dat, en ook nog voor een prijs die voor veel mensen behapbaar is. En dat stemt ons vrolijk. Nu alleen wat meer sfeer, en misschien kan de chef nog eens streng alle gerechten op de details nalopen.

Recensent en journalist Petra Possel bespreekt wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.