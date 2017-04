Het Indiase verbod op rood zwaailicht voor VIP’s is hol gebaar

Op aangeven van premier Narendra Modi heeft de Indiase ministerraad woensdag het gebruik van een rood zwaailicht door anderen dan officiële hulpdiensten in de ban gedaan. Politici kleven het vaak op het dak van hun auto om zich een weg te banen door het zeer drukke verkeer in de grote steden. „Elke Indiër is een VIP”, tweette Modi.

Every Indian is special. Every Indian is a VIP. https://t.co/epXuRdaSmY — Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2017

Eerder deze maand reageerden veel Indiërs woedend toen filmpjes opdoken van politieagenten die een ambulance tegenhielden met daarin een hevig bloedend kind. Eerst moest een konvooi met hooggeplaatste politici passeren.

Al twee jaar geleden oogstte Arvind Kejriwal, premier van Delhi en tegenstander van Modi, lof voor het verbieden van zwaailichten voor hemzelf en zijn kabinetsleden. De afgelopen weken besloten ook de premiers van de deelstaten Punjab en Maharashtra, met miljoenenstad Mumbai, het rode zwaailicht af te zweren.

De gevestigde Indiase media berichten positief over de maatregel. Maar niet alle Indiërs laten zich verschalken. Sommigen bespeuren populisme. India’s enorme verkeersopstoppingen worden veroorzaakt omdat er te veel auto’s zijn, daar wordt niets aan gedaan. En zo’n maatregel aankondigen net nu het protest aanzwelt tegen de steeds brutalere hindoeradicalen, die onlangs een moslim-boertje lynchten omdat hij (voor hindoes heilige) koeien vervoerde? Opvallend. Modi heeft zich daarover niet uitgesproken, terwijl telefoonfilmpjes van de lynchpartij wijd circuleren. Dat boertje „was dus blijkbaar geen VIP”, concludeert ‘Ash’ onder een artikel op de website van dagblad Indian Express.

Volgens velen zou de maatregel iets hebben voorgesteld als ook de konvooien van voertuigen waarmee hooggeplaatste zich onder politiebegeleiding laten vervoeren, zouden worden afgeschaft.

In de woorden van reageerder ‘Indian’: „Wie heeft zwaailichten nodig als de ambulance toch moet wachten voor een zwaailicht-loos konvooi?”