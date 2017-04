Hema bijna winstgevend in vierde kwartaal

Hema draaide in het vierde kwartaal van 2016 bijna weer winst. Het winkelconcern leed een verlies van 300.000 euro, terwijl het in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog meer dan vijf miljoen euro tekort kwam. Volgens de kwartaalcijfers van het bedrijf wist het bijna 344 miljoen euro omzet te draaien, een stijging van 9 procent ten opzichte van de bijna 315 miljoen euro in vierde kwartaal vorig jaar.

Over het gehele jaar is er volgens Hema sprake van een “recordomzet” van bijna 1,2 miljard euro. In 2015 draaide Hema nog een omzet van 1,1 miljard. Ook in de eerste twee maanden van 2017 gaat het goed met het bedrijf, dat de omzet in die periode met 3,5 procent zag stijgen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Over heel 2016 leed Hema 26,2 miljoen verlies, tegenover 72,5 miljoen in 2015.

Het bedrijf is al sinds 2013 verlieslijdend, maar zag het afgelopen jaar de omzet weer oplopen. Het grootste probleem voor Hema blijft de hoge schuldenlast. Hema betaalt jaarlijks ruim 50 miljoen euro rente over een schuld van 700 miljoen.

Stijging verkopen

Volgens Hema is de groei te danken aan een toename van het aantal verkopen. Hema verkocht de afgelopen twee jaar grote delen van de voorraden en vernieuwde het assortiment. Dat werpt volgens het concern nu vruchten af. Ook de vernieuwde webwinkel zou bijdragen aan de groei.

Verder speelde het openen van nieuwe Hema-winkels in binnen en buitenland een rol in de groei van de omzet. Met negen sluitingen en 33 openingen kwam Hema uit op 24 nieuwe winkels, voornamelijk in Nederland en Frankrijk. Het gaat daarbij wel om outlets die in de loop van dit jaar weer gesloten worden.

Consumenten

Hema zag een stijging in de verkoop in zowel de consumentenverkoop als de inkomsten via franchisenemers, respectievelijk 17,5 en 5,2 miljoen euro. De afdeling persoonlijke verzorging steeg het snelst, met 12,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat komt neer op 136 miljoen in 2016 tegenover 121,6 miljoen in 2015. Persoonlijke verzorging is ook één van de hoofdsegmenten waarin Hema de afgelopen jaren vernieuwd heeft. Hema vergrootte het marktaandeel daarnaast significant in de kledingbranche.

De omzet in het onderdeel voeding daalde juist met 2,7 procent. Dat komt volgens Hema omdat het bedrijf minder inzet op promotionele acties en een aantal voedselproducten heeft geherclassificeerd onder persoonlijke verzorging.