‘Google gaat advertenties filteren in eigen webbrowser’

Het grootste advertentiebedrijf ter wereld gaat advertenties weren.

Die dubbelzinnige mededeling stond deze week in The Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant heeft Google vergevorderde plannen om een advertentiefilter toe te voegen aan zijn eigen webbrowser Chrome. Chrome is de meest gebruikte browser, die op 60 procent van de computers staat en op bijna alle Android-telefoons (80 procent van de markt).

Google wil de plannen niet bevestigen, maar verwijst wel naar de nauwe samenwerking met een coalitie van advertentiebedrijven die naar minder opdringerige online advertenties streeft. Zo probeert de advertentiebranche een antwoord te vinden op de snelle opkomst van startups zoals AdBlock Plus, uit Duitsland.

Meer dan tien procent van de wereldwijde internetters weert advertenties. Banners met bewegende beelden en geluid zijn opdringerig en halen de vaart uit het (mobiele) internet. Zeker op een telefoon met een beperkte databundel kunnen advertenties in de weg zitten.

Online advertenties kunnen bovendien kwaadaardige software bevatten; de partijen die advertentieruimte verkopen en doorverkopen controleren de inhoud niet goed.

Lees ook: Wie lust er nog advertenties?

Adblockers geblokkeerd

Het web werd groot met gratis toegankelijke sites die draaien op advertentieinkomsten. De opmars van de advertentiefilters heeft geleid tot een koude oorlog met (nieuws-)uitgevers die bezoekers dwingen hun adblocker uit te zetten. De advertentie raakt als inkomstenbron uit de gratie, daarom kiezen meer uitgevers voor een betaalde website.

Google lijkt zich met een eigen filter te willen verdedigen tegen filters als AdBlock Plus. Die Duitse startup vraagt advertentienetwerken, zoals Google, geld om niet geblokkeerd te worden. Uitgevers voelen zich gegijzeld door AdBlock Plus, dat zich als een extra tussenpersoon gedraagt.

Een paar maanden geleden vroeg NRC Chrome-baas Rahul Roy-Chowdhury of een advertentiefilter in Chrome een optie zou zijn. Advertenties zijn een probleem, maar een volledige blokkade is geen oplossing, zei Roy-Chodhury destijds. „Het web moet een omgeving zijn waar ontwikkelaars en uitgevers geld kunnen verdienen.”

Het laden van advertenties uitstellen zou wel een optie zijn, aldus de Chrome-baas. „We kunnen besluiten om de belangrijkste inhoud van een webpagina eerst te vertonen, daarna pas de advertenties.”

Een eerste aanzet daarvoor heeft Google al gegeven. Roy-Chowdhury: “Advertenties maken een webpagina log omdat ze continu uitrekenen of ze wel zichtbaar zijn – zo worden ze namelijk betaald. Elke tien milliseconden wordt dat gecontroleerd, dat is een omslachtige en tijdrovende manier waarvoor veel javascript (code, MH) nodig is.”

Sinds Chrome 51 zijn ‘zichtbaarheidsberekeningen’ makkelijker zodat advertenties overbodige code kunnen schrappen. Wellicht dat een filter in Chrome advertenties op zulke technische eigenschappen gaat controleren.

Lees ook: Het geheime wapen van Google

Een soepel web

Google (omzet 90 miljard dollar) heeft een soepele werking van het web nodig om te blijven concurreren met Facebook, die andere grote advertentieverkoper (omzet 27 miljard).

Mocht Chrome uiteindelijk een filter krijgen, dan ligt er wel een probleem op de loer. Als de meest gebruikte browser ter wereld alle advertenties wegfiltert behalve die van Googles eigen advertentienetwerken, dan zal dat ongetwijfeld leiden tot klachten over machtsmisbruik.

Op dit moment heeft Google al zijn handen vol aan EU-onderzoeken naar machtsmisbruik in de zoekmachine en besturingssysteem Android.