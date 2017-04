Geschorst OM-lid is plaatsvervangend hoofdofficier bij functioneel parket

De plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket Vincent L. is met ingang van woensdag geschorst omdat hij verdacht worden van het plegen van ontucht tegen betaling met een minderjarige.

Het Openbaar Ministerie maakte donderdagmiddag bekend dat tegen een „hoge leidinggevende’’ aanklager een onderzoek wegens pedofilieverdenking loopt maar weigerde bekend te maken wie de hooggeplaatste verdachte is. Uit verscheidene opsporingsbronnen is vernomen dat het om de tweede man gaat van het functioneel parket. Dat parket is belast met bestrijding van criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Vincent L. vervult sinds 2013 de functie van landelijk coördinerend fraude-officier van justitie. L., fiscaal jurist, is pas sinds 2007 verbonden aan het OM en werd vorig jaar benoemd tot plaatsvervangend hoofdofficier.

Ongelukkig moment

De verdenking tegen de hooggeplaatste magistraat komt op een ongelukkig moment voor het OM. In 2014 gaf het gerechtshof in Arnhem het OM het bevel „met voortvarendheid” een onderzoek te beginnen naar verdenkingen dat de jarenlang hoogste ambtenaar van het ministerie van justitie, Joris Demmink, zich zou hebben schuldig gemaakt aan het verkrachten van twee minderjarige jongens in Turkije. Het OM weigerde zo’n onderzoek omdat ze geen begin van bewijs zagen. Inmiddels is het onderzoek naar Demmink afgerond en buigt het Gerechtshof zich op 30 juni over een verzoek van het OM de strafzaak tegen Demmink te seponeren. Er zou geen enkel belastend materiaal zijn gevonden. De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld.

Opvallend in het strafrechtelijk onderzoek dat nu is begonnen tegen aanklager Vincent L. is dat de verdachte op vrije voeten is. Hij zou donderdag wel zijn verhoord. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Dat is de plaats waar verdachte L. woont en werkt.