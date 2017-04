Failliet V&D ‘herrijst’ als mode-app

V&D leeft weer. Niets is echter hetzelfde gebleven aan de voormalige warenhuisketen, zelfs niet de naam. Het bedrijf dat eind 2015 failliet ging, maakt een doorstart als een mode-app, genaamd Frendz. De letters V&D zijn alleen nog terug te vinden in de naam van het moederbedrijf van de applicatie: ‘V&D Concepthouse’. Woensdag werd de app officieel gelanceerd.

De eigenaren zijn CoolCat-oprichter Roland Kahn, zijn zakenpartner Jaco Scheffers en oud-Hema-baas Ronald van Zetten. Zij betaalden de curatoren van V&D in 2016 een half miljoen euro voor de merkrechten. Eigenlijk hadden zij een online doorstart in de vorm van een webshop in gedachten, maar door de slechte IT-systemen van V&D kon dit niet doorgaan. Vlak na het faillissement van V&D had Kahn al geprobeerd zo’n 45 warenhuizen van V&D door te starten, maar dat is niet gelukt.

Nu is er dus Frendz. Een „revolutie” in de modewereld volgens Van Zetten. Deze app is een combinatie van een socialmediaplatform en de online verkoop van kleding. De klanten bepalen zélf de trends. Modeliefhebbers kunnen er foto’s van kledingstukken delen in ‘collecties’ en ‘moodboards’ op hun persoonlijke pagina, inspiratie opdoen bij anderen en communiceren door elkaar te volgen en afbeeldingen te liken en delen. De kleding kan vervolgens vanuit de app meteen besteld worden, is het idee. Het concept is nieuw in Nederland, maar in de VS bestaat een vergelijkbare app: Polyvore. Ook de platformen Instagram en Pinterest zijn bezig met het ontwikkelen van een besteloptie.

Op dit moment zijn er veertig kledingwinkels aangesloten bij de app, zoals Ballin’ Amsterdam en Oh My Bag. Geen grote merken als H&M en Zara, hoewel de eerste testgebruikers van de app vooral kleding van deze winkels delen.

Een contract met Frendz betekent voor een kledingverkoper dat een gebruiker makkelijker zijn kleding naar de eigen pagina kan slepen én de kleding direct in de app kan kopen. Kleding van niet-aangesloten bedrijven delen kan ook, maar de gebruiker wordt dan voor de verkoop doorgestuurd naar de desbetreffende webshop.

Het verdienmodel is simpel. Frendz krijgt van aangesloten bedrijven 10 procent van de omzet per artikel na aftrek van retouren, plus 1 euro per transactie. „Winst maken we voorlopig niet”, zegt Van Zetten. „Maar op lange termijn willen we data over bijvoorbeeld populaire stijlen of kleuren verkopen aan onze aangesloten modemerken.” Financiële doelstellingen heeft Van Zetten naar eigen zeggen niet gesteld.

Het bedrijf heeft al een aantal influencers binnengehaald: invloedrijke personen op social media die (vaak) door merken betaald worden. De rest van de mode-volgers volgt vanzelf, is het idee. Van Zetten belooft dat Frendz geen gebruik zal maken van gesponsorde posts, zoals op andere social media wél gebeurt. Juist de mening van de gebruiker telt.

Frendz zal niet het enige merk zijn onder de paraplu van moederbedrijf V&D concepthouse. Schoolcampus (de V&D-schoolartikelen), het Prijzencircus, en modelabels als Liv en Soho moet de komende tijd ook weer nieuw leven ingeblazen worden.