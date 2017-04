Elf jaar cel tegen asielzoeker geëist voor verkrachting

Een 33-jarige asielzoeker moet elf jaar de cel in als het aan het OM ligt. Samuel T., die werd geboren in Soedan, wordt verdacht van het verkrachten van een zeventienjarig meisje in Kampen en een poging haar te verdrinken. Hij heeft de verkrachting bekend, maar de poging tot doodslag niet.

Het incident vond plaats in de nacht van 3 op 4 september 2016. Omstreeks 03.00 uur ‘s nachts fietste het slachtoffer in een buitenwijk van Kampen langs een benzinestation, toen ze van haar fiets werd gesleurd. In het gras naast een sloot werd ze misbruikt. Daarna werd ze met haar hoofd onder water gedrukt.

T. woonde op dat moment in het asielzoekerscentrum in Dronten, ongeveer 15 kilometer van Kampen. Na zijn daad vluchtte de man. Via een grootschalig onderzoek wist de politie de verdachte op te sporen.

Naar eigen zeggen was T. dronken op het moment dat hij het meisje verkrachtte. Hij zegt geen plannen te hebben gehad om iemand te verkrachtten, maar het OM spreekt tegen dat T. in een opwelling handelde: hij zou een tijdlang hebben staan posten.