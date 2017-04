Duitse politicus cel in om tatoeage van concentratiekamp

De lokale politicus Marcel Zech van de Duitse, extreemrechtse partij NPD moet voor acht maanden de cel in vanwege zijn tatoeage. Onder op zijn rug was het silhouet te zien van de ingang van een concentratiekamp, met daar onder de woorden die in het ijzeren hek waren aangebracht van het concentratiekamp Buchenwald: Jedem das Seine – vrij vertaald: ieder krijgt wat hij verdient.

Strafbaar is niet de tatoeage op zich, maar wel dat de man in 2015 in Oranienburg, bij Berlijn, twee uur lang in zwembroek rondliep in een zwembad. Daardoor was de tattoo voor iedereen zichtbaar en maakte de man zich volgens het gerechtshof in Brandenburg schuldig aan volksopruiing. Met de tatoeage zou hij de massamoord van de nazi’s hebben goedgekeurd.

Bruin spek

Het hof bevestigde daarmee een eerder oordeel van een lagere rechtbank en heeft een verzoek tot beroep tegen de strafmaat die het al eerder had opgelegd verworpen, zei een woordvoerder donderdag.

Een andere bezoeker van het zwembad maakte destijds een foto en plaatste die op sociale media. Daar werd de foto gedeeld. Met een toespeling op het figuur van de man werd spottend gesproken van ‘bruin spek’, aldus Duitse media.

In Oranienburg richtten de nazi’s in 1933 een van de eerste concentratiekampen op, waar onder meer de joodse schrijver Erich Mühsam werd vermoord. Later werd er het kamp Sachenhausen gevestigd, waar tienduizenden gevangenen om het leven zijn gebracht.

De veroordeelde man, die namens de NPD in een lokaal bestuursorgaan in Brandenburg zit, verklaarde niemand te hebben willen kwetsen. Hij heeft vorig jaar de tatoeage al laten verwijderen en op dezelfde plek een nieuwe laten zetten - van het ondeugende duo Max en Moritz, van de 19de eeuwse schrijver en tekenaar Wilhelm Busch.