Drie doden bij protesten in Venezuela

Bij grootschalige demonstraties tegen de regering van president Maduro in Venezuela zijn woensdag drie doden gevallen. Dat meldt persbureau AFP. Het totaal aantal doden bij demonstraties in drie weken tijd komt daarmee op acht.

In de hoofdstad Caracas werd een 17-jarige jongen door zijn hoofd geschoten. Hij zou geen onderdeel hebben uitgemaakt van de demonstratie waaraan tienduizenden anderen wel meededen, maar onderweg zijn geweest naar een voetbalwedstrijd. In San Cristobal in het westen van Venezuela overkwam een 23-jarige vrouw hetzelfde. Zij deed wel mee aan de demonstraties. Ook een militair kwam woensdag om. Hij zou in een buitenwijk van Caracas gedood zijn door demonstranten, zegt de regering.

De moorden op de burgers zouden zijn gepleegd door burgermilities die de regering steunen, aldus plaatselijke activisten. Dinsdag kondigde Maduro aan de burgermilities uit te willen breiden tot een half miljoen leden. De milities maken officieel deel uit van de Venezolaanse strijdkrachten.

Dictatuur

In Caracas werden de demonstranten, volgens persbureau AP tijdens de grootste antiregeringsdemonstratie in jaren, hardhandig aangepakt. Er werden door de regering traangas en rubberen kogels ingezet. Meer dan vijfhonderd demonstranten werden opgepakt, door heel Venezuela. Medestanders van de regering demonstreerden ook. De oppositie heeft opgeroepen ook donderdag weer te demonstreren.

Het is al weken onrustig in Venezuela, sinds het Hooggerechtshof begin april besloot het parlement, waarin de oppositie een meerderheid heeft, zijn macht te ontnemen. Na internationale druk werd die stap teruggedraaid. Volgens de oppositie was de poging van Maduro het bewijs dat hij steeds dictatorialer wordt. In Venezuela heerst grote voedselschaarste en het land wordt geplaagd door gigantische inflatie en criminaliteit.