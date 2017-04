De Britse campagnes zijn begonnen, wie kan Theresa May stoppen?

Theresa May wilde eensgezindheid in Westminster, Theresa May kreeg eensgezindheid in Westminster. Met een meerderheid (522 voor en 13 tegen) stemde het Lagerhuis in met het voorstel van de premier voor vervroegde verkiezingen. “The ayes to the right: 522, the no’s to the left: thirteen, so the ayes have it”, sprak Kamervoorzitter John Bercow plechtstatig. Als gevolg steeg een verbaasd gelach op in het Lagerhuis: zo weinig verzet werd ook weer niet verwacht.

Het was gisteren duidelijk dat het parlementaire debat en stemming een formaliteit betrof. Labour was dinsdag onmiddellijk akkoord gegaan met het voorstel van May om verkiezingen drie jaar voor verstrijken van de parlementaire termijn te houden. Toch grepen Lagerhuisleden het debat woensdag aan om de premier aan te pakken. Het was niet Labourleider Jeremy Corbyn maar zijn partijgenoot Yvette Cooper die met een harde uithaal May even stil kreeg. Cooper verweet May oneerlijkheid. De premier had in haar aankondiging gezegd dat verkiezingen waren omdat de politieke partijen (Labour, de Schotten, eigengereide Lords) Brexit dreigde te frustreren dan wel blokkeren.

Cooper wees May erop dat haar Brexitwet fluitend door het parlement is gegaan en zonder serieuze tegenstand is aangenomen. “Zij wil dat wij denken dat zij een vrouw is die haar woord nakomt, maar is de waarheid niet wij geen woord kunnen geloven van wat zij zegt?”, sneerde Cooper. Een paar seconden lang stond May sprakelooos te zoeken naar een weerwoord. Hoe zou Labour het in de verkiezingen doen als de felle en behendige Cooper in plaats van de stuntelende Corbyn Labourleider zou zijn, vroegen Britse media zich onmiddellijk af.

Woensdag was ook bijltjesdag voor veel Lagerhuisleden. Ze moesten bekendmaken of ze zich kandidaatstellen. Opmerkelijk was de aankondiging van George Osborne dat hij niet meedingt om een Lagerhuiszetel. De oud-minister van Financiën onder David Cameron kiest ervoor alleen verder te gaan als hoofdredacteur van The London Evening Standard, adviseur voor beleggingsmaatschappij Blackrock en onderzoeker bij een Amerikaanse denktank. Natuurlijk kreeg Osborne’s Evening Standard de primeur van zijn vertrek. ‘’Op de leeftijd van 45 wil ik niet de rest van mijn leven alleen maar oud-minister van Financiën zijn. Ik zoek nieuwe uitdagingen’’, aldus Osborne die zegt ‘voor nu’ uit de politiek te vertrekken.

Osborne lag al onder vuur voor zijn velen en intensieve bijbanen. Zijn vertrek laat ook zien hoe voor May de verkiezingen een kans zijn om haar parlementsfractie op te schonen van kritische Cameron-aanhangers. Van de meest pro-Europese stem binnen de partij komt May echter niet af: de 76-jarige Ken Clarke besloot toch mee te doen. In januari hield Clarke nog, tevergeefs een vurig pleidooi voor Europese samenwerking. Dat zal hij, mits herkozen, de komende jaren blijven doen, tot chagrijn van May.

Bij Labour koos de pro-Brexit-politica Gisela Stuart haar zetel niet te verdedigen. Bij de Pro-Europese LibDems maakte Nick Clegg bekend juist wel weer op te willen komen voor de kiezers in Sheffield. Het landsbestuur overlaten aan sujetten als Corbyn en May vindt Clegg, op zijn zachtst gezegd, onverstandig.

I will stand again. My constituents & millions across UK deserve better than Theresa May’s hard Brexit & Jeremy Corbyn’s hapless leadership — Nick Clegg (@nick_clegg) April 19, 2017

Over meedoen gesproken: premier May heeft besloten niet mee te doen aan verkiezingsdebatten op televisie. Ze oordeelt kennelijk dat ze zo bekend is, zo sterk staat dat ze niks te winnen heeft om met Nicola Sturgeon, Corbyn en co. de degens te kruisen. Pure angst en niet houdbaar in het huidige infomatietijdperk, oordeelde de Schotse nationalist Angus Robertson.

Liever kiest May voor strak geregisseerde bijeenkomsten. Gisteren sprak ze kiezers toe in Bolton North East, een kiesdistrict dat May hoopt van Labour af te pakken als onderdeel van de monsterzege die zij op 8 juni voor zich ziet. Ik ben betrouwbaar, Corbyn is dat niet, was wederom haar boodschap. Per helikopter vertrok ze weer: de eerste dag van de campagne zit er op.