Corporaties willen fors meer huurwoningen bouwen

Woningcorporaties gaan de komende jaren hun nieuwbouwproductie verdubbelen. Ze bouwden in 2016 zo’n 17.000 woningen, in 2018 moeten dat er 34.000 zijn. Dat heeft voorzitter Marnix Norder van de vereniging van woningcorporaties, Aedes, donderdag gezegd.

Volgens Norder kunnen corporaties die verdubbeling aan als gemeenten voldoende bouwlocaties aanbieden. “Overheid, kom met bouwlocaties”, was de oproep van Norder bij de presentatie van de Aedes Woonagenda. De verhoogde bouwproductie moet de wachtlijsten voor sociale woningen van soms meer dan 5 jaar terugbrengen tot gemiddeld 2 jaar.

Woningcorporaties gaan de komende jaren ook hun bestaande woningvoorraad energiezuinig maken. Dat vergt investeringen in zonnepanelen, warmteaansluitingen en woningisolatie. Voor een deel wordt dat gefinancierd uit de zogeheten verhuurderheffing die het Rijk corporaties jaarlijks oplegt. Vorig jaar leverde dat 1,7 miljard euro op. Zowel Groenlinks, D66, PvdA als CDA hadden in hun verkiezingsprogramma’s al staan dat corporaties die investeren in duurzaamheid, kortingen kunnen krijgen op die verhuurderheffing.

Woningen moeten energiezuiniger worden

Het is de bedoeling dat in 2021 alle 2,4 miljoen woningen van corporaties over het energielabel B beschikken. Aedes wil met marktpartijen en particuliere eigenaren afspraken maken over verduurzaming van het particuliere woningbezit. Volgens Norder geven corporaties zo invulling aan de afspraken uit het Energie-akkoord van 2013. „Wij geven het voorbeeld, we willen in gesprek met andere partners om hetzelfde te doen.” Het is overigens de bedoeling dat na isolatie de woonlasten niet duurder worden. Misschien wordt de huur hoger, maar dan wordt er bespaard op de energierekening, aldus Norder.

Corporaties willen verder investeren in betaalbare huren. Meer dan 15 procent van de huishoudens in corporatiewoningen heeft financiële problemen. „Dan gaat het meestal om gezinnen met een laag middeninkomen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen”, zegt Norder. Corporaties willen met het Rijk en gemeenten afspraken maken om daar iets aan te doen. „We voeren geen armoedebeleid, daar is de overheid voor”, aldus Norder. „Maar corporaties kunnen wel kijken of het mogelijk is om niet overal de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren.”