Celstraf geëist tegen christelijke gouverneur Jakarta

Indonesische aanklagers hebben op donderdag een voorwaardelijke celstraf van een jaar met een proeftijd van twee jaar geëist tegen de gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dat meldt persbureau Reuters. Tegen Purnama loopt in het voornamelijk islamitische Indonesië een blasfemiezaak. Purnama, ook wel bekend als Ahok, verloor op woensdag volgens de exitpolls waarschijnlijk zijn verkiezing.

Op blasfemie staat in Indonesië een celstraf van maximaal vijf jaar. De rechter zal in de komende weken een uitspraak doen in de zaak.

De zaak rond Ahok is onderdeel van een aanhoudende strijd tussen gematigde en radicale moslims in Indonesië. Hij werd in september gefilmd toen Ahok zijn toehoorders vertelde dat ze worden “misleid” door zijn tegenstanders, die beweren dat de Koran voorschrijft dat moslims geen niet-moslim als leider mogen hebben. Radicale moslims reageerden woedend. Ahok bood zijn verontschuldigingen aan, maar het was al te laat. Er braken grote protesten uit.

Na druk vanuit de fundamentalistische gemeenschap opende de Indonesische regering een onderzoek naar Ahok. Daarop volgde zowel vervolging als een uitreisverbod.