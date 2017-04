Braziliaans bouwbedrijf Odebrecht krijgt miljoenenboete

Het bouwbedrijf Odebrecht dat centraal staat in het corruptieschandaal dat Brazilië al jaren in zijn greep houdt krijgt een boete van 184 miljoen euro. Een rechter in de Dominicaanse Republiek heeft op woensdagavond lokale tijd ingestemd met de boete, schrijft persbureau Reuters. Odebrecht vormde samen met staatsoliebedrijf Petrobras en het petrochemische bedrijf Braskem een geheime drie-eenheid die vijf jaar geleden ruim twee miljard euro aan smeergeld rondpompte, onder andere naar politici.

Odebrecht onderhandelde het afgelopen jaar over een reeks van tien schikkingen met verschillende landen in Zuid-Amerika en Afrika. Naast het betalen van de boete moet het bedrijf ook over de brug komen met een lijst met namen van individuen die steekpenningen hebben aangenomen. Odebrecht heeft toegegeven aan politici in 12 landen steekpenningen te hebben betaald.

De Dominicaanse procureur-generaal Jean Rodriguez noemde het “een enorme stap voorwaarts in het gevecht tegen corruptie”. In december betaalde het bedrijf samen met Braskem een recordboete van 3,5 miljard aan de Braziliaanse, Amerikaanse en Zwitserse autoriteiten. Volgens Reuters maakt Odebrecht zich zorgen over de aanstaande verkiezingen in de regio, die de verkoop van activa zouden kunnen vertragen. Daarom wil het bedrijf alles zo snel mogelijk afgehandeld hebben.

Schandaal

Het bouwfraudeschandaal raakte vele top-politici in Zuid-Amerika. Het leidde indirect zelfs tot de afzetting van de Braziliaanse ex-president Dilma Rousseff. In maart drong de Braziliaanse hoofdaanklager Rodrigo Janot er op aan om een onderzoek te openen naar nog eens 83 hooggeplaatste politici, waaronder senatoren en vijf zittende ministers. Dat verzoek werd vorige week ingewilligd.

De Braziliaanse president Michel Temer zei maandag dat deze ministers vanwege het onderzoek waarschijnlijk op zullen stappen.

Odebrecht zou rekeningen aan Petrobras expres opkrikken. Het geld wat daaruit voortvloeide, kwam terecht in de zakken van invloedrijke politici. In ruil daarvoor kreeg Odebrecht nog meer bouwopdrachten en politici betaalden met het smeergeld hun politieke campagnes.