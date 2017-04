Amsterdam officieel kandidaat voor Europees geneesmiddelenbureau

De regio Amsterdam is officieel kandidaat als locatie voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat zit nu nog in Londen, maar zal daar weg moeten omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. Met een brief aan Brussel donderdag heeft het kabinet het kandidaatschap van de hoofdstad bekendgemaakt.

Amsterdam zou mede dankzij Schiphol een “goede en bereikbare locatie” zijn voor het hoofdkantoor van het geneesmiddelenbureau. Het EMA beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt komen. Ook controleert het agentschap medicijnen die al gebruikt worden, en ondersteunt het de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Het kabinet had het voornemen om Amsterdam voor te dragen als nieuwe locatie voor het EMA in januari al aan de Tweede Kamer meegedeeld. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) zegt over het kandidaatschap:

“Het werk dat EMA doet is cruciaal voor de veiligheid van onze geneesmiddelen en daarmee voor alle patiënten in Europa en Nederland. Nederland biedt alle faciliteiten die nodig zijn om een snelle en efficiënte verhuizing mogelijk te maken. Bovendien beschikt Nederland met ons eigen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen over één van de sterkste nationale geneesmiddelenautoriteiten van Europa.”

Amsterdam is niet de enige kandidaat. Onder meer Spanje hoopt dat het agentschap zich in Barcelona vestigt, en Italië heeft Milaan kandidaat gesteld. Er werken ongeveer negenhonderd mensen uit alle landen van de EU bij het EMA. Jaarlijks heeft het agentschap een begroting van ongeveer 300 miljoen euro.

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren reageert op het plan om het EMA in Amsterdam te huisvesten:

Door sterke fysieke en digitale verbindingen is Amsterdam de ideale locatie voor de EMA. Onze regio is al jarenlang een thuisbasis voor medische industrie en wetenschap.

Overigens wil het Verenigd-Koninkrijk zelf niet dat het EMA het land verlaat. Eerder deze week opperde de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Davis nog dat het geneesmiddelenbureau samen met de Europese Bankautoriteit na Brexit in Londen zou kunnen blijven. Brussel heeft die mogelijkheid uitgesloten.