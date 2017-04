Agent doodgeschoten op Champs-Elysées, schutter gedood

Op de Champs-Élysées in Parijs is donderdagavond een politieagent doodgeschoten en zijn twee andere agenten gewond geraakt. De aanval zou gepleegd zijn door meerdere schutters van wie er één is doodgeschoten, aldus Reuters. Volgens de politie gaat het “zeer waarschijnlijk” om een terroristische actie.

Volgens een ooggetuige stapte een man uit een auto en begon met een kalasjnikov op de agenten te schieten die een metrostation beveiligden bij de Champs-Élysées. De schutter zou twee handlangers gehad hebben. Het is onduidelijk waar zij zich bevinden.

Mensen worden opgeroepen het gebied rondom de Champs-Elysées te mijden. Verschillende metrostations zijn afgezet. Een politiehelikopter is ingezet en vliegt laag over de stad, meldt Reuters. Volgens een ooggetuige stapte een man uit een auto en begon met een kalasjnikov op de agenten te schieten die in een auto voor het rode stoplicht aan het wachten waren.

De woordvoerder van de Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt “dat het nog te vroeg is om te spreken van een terroristische aanval”. Want hoewel de politie zegt dat het “zeer waarschijnlijk” om een terroristische actie gaat, zeggen andere politiebronnen tegen Reuters dat het om een roofoverval zou gaan.

Noodtoestand

Het incident op de Champs-Elysées lijkt veel weg te hebben van twee eerdere aanvallen op politieagenten in Frankrijk. Op het vliegveld Orly in de buurt van Parijs werd in maart een man doodgeschoten nadat hij had geprobeerd het wapen van een militair af te pakken. In februari schoten Franse militairen een man dood bij het Louvre die met twee machetes aan het zwaaien was.

In Frankrijk geldt al lange tijd de noodtoestand, waardoor militairen en de politie in een hoge staat van paraatheid zijn. De Franse president Hollande kondigde in november 2015 noodtoestand af na een reeks terroristische aanslagen in Parijs. Op zeven locaties sloegen terroristen van Islamitische Staat toe. In totaal kwamen 130 mensen om het leven. Onlangs werd de noodtoestand nog verlengd.