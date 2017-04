Voortvluchtige criminelen ontlopen gevangenisstraf

Bijna 1.700 voortvluchtige criminelen dreigen hun straf te ontlopen. Ze verdwenen na hun veroordeling uit zicht van politie en justitie. Volgend jaar zal de hun opgelegde gevangenisstraf verjaren. Dit blijkt uit het rapport ‘De onvindbaren’ dat gemaakt is in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Donderdag wordt het gepubliceerd.

Voor het onderzoek analyseerden de onderzoekers een databestand van ruim 11.000 voortvluchtige personen. Ze bestudeerden 27 strafdossiers van inmiddels opgespoorde voortvluchtigen en interviewden politiebeambten, OM-medewerkers, reclassering, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Politie en justitie worstelen al langer met de opsporing van veroordeelde criminelen. In 2013 namen toenmalig minister Opstelten en staatssecretaris Teeven al verschillende maatregelen om veroordeelde criminelen toch achter de tralies te krijgen. Dat lijkt nog maar mondjesmaat te lukken, blijkt uit het rapport: duizenden veroordeelde criminelen lopen nog vrij rond.

Als de rechter en de officier geen ernstige bezwaren hebben, mogen verdachten in vrijheid hun proces afwachten. Is de verdachte veroordeeld en heeft hij een celstraf opgelegd gekregen, dan wordt van hem verwacht dat hij zich meldt bij de penitentiaire inrichting. Meldt een veroordeelde zich niet dan is het aan de agenten uit de basisteams om deze thuis op te halen. Het probleem: de adressen kloppen niet altijd. En niet alle politieagenten nemen het „ophalen” van deze criminelen even serieus. Onderzoekster Yvette Schoenmakers: „Sommige agenten denken dat ze het traceren van deze mensen even tussen de klussen door kunnen doen. Aanbellen en weer weg.”

Volgens Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit, moeten politie en justitie meer investeren in het opsporen van deze criminelen. Een strafrechtsysteem waarin de veroordeelde zijn straf zo makkelijk kan ontlopen, zegt Sackers, „tast elke vorm van geloofwaardigheid aan”. De politie moet na de veroordeling betrokken blijven bij de uitvoering van de straf, vindt Sackers: „De rechercheurs die een zaak draaiden, kennen de criminelen en weten waar ze uithangen. Blijf ze volgen tot ze gevangen zitten.”

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw vindt dat de hoogleraar te veel „vanuit de studeerkamer” redeneert. Onze rechercheurs hebben het heel druk, zegt Paauw. Maar politie en justitie doen inmiddels wel veel om de prestaties te verbeteren. Zo zijn er diverse initiatieven genomen om de opsporing van voortvluchtigen te verbeteren: de adresgegevens van veroordeelden worden nauwkeurig in één systeem bijgehouden en er zijn speciale regionale teams die de opsporing voor hun rekening nemen.