Virtuele tour: vanuit hier claimt Rusland de Noordpool

Rusland, Canada, Denemarken (via Groenland), Noorwegen en de Verenigde Staten proberen het allemaal: een claim leggen op delen van de Noordpool. De inzet van dit geopolitieke spelletje Risk is hoog. Wie zeggenschap heeft over het koude water, controleert de noordelijike scheepvaartroutes en bezit de diamantreserves en aardolie in de bodem.

In 2015 claimde Rusland nog een flink stuk zeebodem onder het ijs van de Noordpool. Om de rest te laten zien wie er de baas is, is Moskou begonnen met de bouw van vier militaire basis binnen de Poolcirkel.

Nu biedt het Russische ministerie van Defensie ons een virtuele rondleiding aan de nieuwste basis: het Arctische Klaverblad op het eilandje Alexandraland, ten noorden van Nova Zembla.

Zo werkt het Schrik niet van de grote afbeelding in het Russisch: die verdwijnt met een muisklik. Je krijgt vervolgens de artist impression te zien. Als je op de gele puntjes op de artist impression klikt, krijg je grote 360-gradenfoto te zien die je tot schermvullend kunt vergroten. Zo kun je rondkijken in de verschillende ruimtes in het complex. Wil je terug? Klik op het witte stipje op de vloer.

Op het Arctische Klaverblad kunnen 150 medewerkers het zeker anderhalf jaar uitzingen. Het complex, ruim 14.000 vierkante meter groot, staat vanwege de extreme kou in zijn geheel op poten. Geen overbodige luxe: op Sint Jozefland kan het aan de grond gemakkelijk tot -40 graden celsius worden. Verder zijn er wegen op het eiland uitgegraven en is er een pompstation gebouwd, dat kan worden bevoorraad uit tankers bij het complex.

Geen militaire objecten (?)

We mogen van de Russen veel wél zien, maar ook veel niet. Zo zijn er geen militaire objecten te zien op de 360-gradenfoto’s en de 3D-reconstructie - die er ongetwijfeld wel zullen zijn. Dit zegt Rusland-deskundige Igor Soetjagin tegen het Amerikaanse Newsweek. Volgens Soetjagin zijn er hoogstwaarschijnlijk Russische verdedigingswerken op de Noordpool, die moeten beschermen tegen schepen en dreiging vanuit de lucht.

Maar wie zal in dit afgelegen stuk van de wereld de Russen willen aanvallen? Volgens Soetjagin is de ligging van Sint Jozefland belangrijker. Het Klaverblad biedt de Russen een radarbasis in dit afgelegen stuk van de wereld, zodat het in de gaten kan houden wie in de wijde omtrek deze door Moskou geclaimde wateren binnenvaart. Bovendien verstevigt het de militaire aanwezigheid in de regio, wat het voor andere landen lastig maakt om het gebied ook te claimen.