Kiesraad weigert Turks referendum ongeldig te verklaren

De Turkse kiesraad heeft woensdag geweigerd het referendum van zondag ongeldig te verklaren. Dat heeft de kiescommissie in een verklaring laten weten, meldt persbureau Reuters. Volgens oppositiepartijen en internationale waarnemers waren er flink wat onregelmatigheden bij de volksraadpleging, die in een nipte overwinning voor het ja-kamp resulteerde.

Oppositiepartijen CHP en HDP hadden de kiescommissie gevraagd het referendum ongeldig te verklaren. Op het laatste moment besloot de kiescommissie dat niet-gestempelde stembiljetten geldig zullen worden verklaard. Een opmerkelijk besluit, aangezien ongestempelde biljetten bij eerdere verkiezingen niet geldig waren.

‘Ongeldige stemmen’

Dat omstreden besluit leidde er volgens de oppositie toe dat er zeker 1,5 miljoen ongeldige stemmen werden uitgebracht.

Volgens internationale waarnemers van de OVSE vond de campagne voor het Turkse referendum verder plaats in een “ongelijk speelveld” en werden bij het tellen van de stemmen “belangrijke waarborgen tegen verkiezingsfraude” geschonden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlet Cavusoglu zei eerder op de dag dat de OVSE expres fouten had gemaakt in zijn rapport over de stembusgang, om zo Ankara een hak te zetten.

De CHP is niet van plan het hierbij te laten zitten. De partij liet woensdag weten “alle mogelijke juridische stappen” te zullen nemen om deze uitslag aan te vechten. “Dit is een serieuze legitimiteitscrisis”, aldus de partij in een verklaring. “We zullen morgen evalueren of we naar het Grondwettelijk Hof of naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen.”

Door de krappe overwinning van het ja-kamp wordt het huidige parlementaire stelsel in Turkije vervangen voor een presidentieel systeem, waarin president Recep Tayyip Erdogan nog meer macht krijgt. De politieke hervormingen zijn direct in gang gezet en nieuwe verkiezingen staan gepland voor 2019.