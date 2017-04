TomTom lijdt verlies, omzet daalt

De omzet van het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom is met twee procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, naar 213 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door een sterke daling in de verkoop in de consumentensector, blijkt uit cijfers die TomTom op woensdag publiceerde. De inkomsten uit consumentenproducten daalde van 116.6 miljoen euro in 2016 naar 98 miljoen in 2017.

De omzet van de zakelijke takken van het bedrijf, Telematics en Automotive & Licensing, liep licht op. De stijging was niet significant genoeg om te compenseren voor de slechtere cijfers uit de consumentenmarkt. De bruto marge verbeterde van 57 procent naar 62 procent.

Met deze cijfers zet het verlies van TomTom door, dit kwartaal met een nettoverlies van 4,6 miljoen euro. Vorig jaar boekte het bedrijf in dit kwartaal nog een winst van 4,8 miljoen. Volgens TomTom is dit deels te wijten aan de overname van Autonomos, een startup die zelfrijdende auto’s ontwikkelt. TomTom boekte dit kwartaal überhaupt goede resultaten op het gebied van zelfrijdende auto’s. Zo levert het bedrijf sinds kort kaarten aan Volvo ter ondersteuning van hun ontwikkelingsprogramma voor dergelijke auto’s.

2016

Eind vorig jaar daalde

het kwartaalverlies naar een dieptepunt van 5,6 miljoen euro. Over het hele jaar 2016 zag het bedrijf een omzet van 987 miljoen euro, iets minder dan de 1.007 miljoen van het jaar ervoor. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet te draaien van tussen de 925 en 950 miljoen euro.

Doordat steeds meer mensen tegenwoordig hun telefoon gebruiken om de weg te vinden, dalen de verkopen van de navigatiekastjes waarmee TomTom groot is geworden. Het bedrijf richt zich daarom al enige tijd op andere producten, bijvoorbeeld voor scooterrijders en sporters.