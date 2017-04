TMG krijgt Belgische topman na overname Mediahuis

Telegraaf Media Groep (TMG) krijgt een Belgische topman als het Belgische Mediahuis de nieuwe eigenaar is. Marc Vangeel wordt de bestuursvoorzitter van het moederbedrijf van De Telegraaf. Vangeel werkt nu al bij Mediahuis. De financieel directeur wordt de Nederlander Koos Boot. Hij komt van drukkerij Roto Smeets.

Dat melden Mediahuis en de Brabantse familie Van Puijenbroek, die TMG samen overnemen, woensdagavond in het biedingsbericht. Zij bezitten al 60 procent van de aandelen TMG. Vanaf donderdag kunnen de resterende aandeelhouders van TMG hun aandelen aanbieden.

Het is echter onzeker of zij dat ook zullen doen. Mediahuis en de Van Puijenbroeks bieden 6 euro per aandeel, maar Talpa biedt 6,50 euro per aandeel. Het bedrijf van De Mol bezit al een kleine 29 procent van de aandelen en heeft aangekondigd zijn bod op TMG door te zetten. Op 1 juni praten de aandeelhouders over het bod tijdens de aandeelhoudersvergadering.

De vorige bestuurders van TMG, topman Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp, zijn geschorst door de raad van commissarissen, omdat zij weigerden akkoord te gaan met een overname door Mediahuis. Van der Snoek en Epskamp wilden dat TMG verder zou onderhandelen met Talpa, het bedrijf van mediamiljardair John de Mol, dat TMG ook wil overnemen. Zij hebben geprobeerd hun schorsing bij de rechter ongedaan te maken, maar dat is mislukt.

Momenteel is Hans Bakker, oud-directeur baas van evenementencentrum, interim-bestuurder van TMG. Als Mediahuis de overname heeft afgerond zit zijn klus erop.

Beoogd topman Vangeel werkt al sinds 1994 bij Concentra. Dat bedrijf fuseerde in 2013 met Corelio tot Mediahuis. Vangeel had verschillende hoge functies, en was vorige maand al aangewezen om de overname van TMG te begeleiden.

Toekomstig financieel directeur Koos Boot is accountant. Eerder was hij onder meer financieel directeur bij de regionale krantengroep Wegener. Dat bedrijf is inmiddels overgenomen door De Persgroep, onder meer eigenaar van De Volkskrant en Trouw en de grote Belgische concurrent van Mediahuis.