Staat maakt excuses aan onterecht veroordeelde voor ‘showbizzmoord’

De Nederlandse staat heeft woensdag excuses aangeboden aan Martien Hunnik, de man die in 1984 ten onrechte veroordeeld werd voor de zogeheten ‘showbizzmoord’ op platenbaas Bart van der Laar. Dat melden het Openbaar Ministerie en Hunnik woensdag in een gezamenlijk persbericht. Hunnik zat acht jaar onterecht vast.

In 2015, ruim dertig jaar na Hunniks veroordeling, werd door de Hoge Raad besloten de zaak te herzien. In juni 2016 werd hij volledig vrijgesproken. Omdat de zaak verjaard is, kan het OM niet op zoek naar wie de mogelijke dader wél is.

Op 10 november 1981 werd platenproducer Bart van der Laar met een schotwond in zijn hoofd gevonden in zijn woning in Hilversum. Drie dagen later stierf hij. Van der Laar was bekend als producer van artiesten als Babe, Luv, Corry Konings en Benny Neyman.

Neiging te liegen

Hunnik had een korte tijd een seksuele relatie met Van der Laar. Hij bekende de moord en kreeg twee jaar cel en tbs, maar zat uiteindelijk acht jaar vast. Later trok hij zijn verklaring in. Onderzoek toonde later ook aan dat Hunnik de neiging had om feiten te verdraaien en verhalen te verzinnen. Hij beweerde tijdens verhoren onder druk te zijn gezet door de politie om te bekennen.

Behalve verontschuldigingen krijgt Hunnik de kosten vergoed voor geestelijke begeleiding die hij nodig heeft door de kwestie.