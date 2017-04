Muhammad en zijn opstand tegen de ‘witte duivels’

Het was de eerste dag van zijn nieuwe baan bij elektriciteitsbedrijf Pacific Gas and Electric. Maar onderweg in een bestelbusje van de onderneming werd Zackary Randalls, een 34-jarige vader van twee jonge kinderen, dinsdagochtend doodgeschoten.

Randalls was een van vier willekeurige slachtoffers, alle blanke mannen, die in de Californische stad Fresno werden doodgeschoten door Kori Ali Muhammad, volgens de politie om hun huidskleur. Muhammad, een 39-jarige Afro-Amerikaan die volgens de politie „zoveel mogelijk mensen wilde doodschieten”, koos binnen twee minuten nog twee slachtoffers: een 37-jarige man die op straat liep met een zak boodschappen, en een 59-jarige man op een parkeerplaats.

De dader werd gearresteerd. Hij werd al gezocht voor de moord op een 25-jarige hotelbewaker, vorige week. Hoewel Muhammad ‘Allahu Akhbar’ schreeuwde bij zijn arrestatie, handelde hij volgens de hoofdcommissaris van politie in Fresno, Jerry Dyer, niet uit religieuze verdwazing, maar uit rassenhaat. „Dit komt alleen maar door ras”, aldus Dyer.

Muhammads Facebookpagina, zo bleek bij onderzoek, stond vol militante teksten over de opstand tegen „witte duivels”. Hij maakte hiphopvideo’s waarin hij opriep tot geweld tegen blanken. Hij leek een aanhanger van de Moorish Science Temple, een religieuze groepering die de etnische trots van Afro-Amerikanen aanwakkert door te claimen dat ze afstammen van Noord-Afrikaanse Moren. Daarnaast publiceerde hij ook foto’s van Wallace Fard Muhammad, een oprichter van de militante Nation of Islam.

Hallucinaties

Kori Ali Muhammad, die zijn naam veranderde van Cory Taylor, werd in 2005 gearresteerd voor illegaal wapenbezit en de intentie cocaïne te verhandelen. Zijn advocaat claimde dat hij zou lijden aan psychische stoornissen, waaronder hallucinaties en paranoia. Hij zou hiervoor een aantal keren opgenomen zijn.

Ondanks verscherpte politieke en religieuze tegenstellingen blijft rassenhaat in de Verenigde Staten het voornaamste motief voor haatmisdaden, blijkt uit de laatste cijfers van de FBI over 2015. Uit aangiftes blijkt dat van de meer dan 7.000 getroffen slachtoffers 59,2 procent doelwit was vanwege ras of herkomst. In 19,7 procent ging het om religie. Recentere cijfers, verzameld door het Center for the Study of Hate and Extremism van de California State University wijzen op een gemiddelde toename van 10 procent in grote steden van haatmisdaden in het polariserende verkiezingsjaar 2016. In Los Angeles zou het gaan om een bovengemiddelde stijging van 15 procent tot 230 vorig jaar. „We leven in een tijd van gewelddadige wederzijdse vooroordelen” zei de directeur van het onderzoekscentrum, Brian Levin, tegen de Los Angeles Times.