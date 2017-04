Republikeinse zetel Congres nog niet naar Democraat

De Democratische kandidaat Jon Ossoff is er net niet in geslaagd om bij een tussentijdse verkiezing in Georgia een Congres-zetel te bemachtigen die al decennialang door Republikeinen wordt bezet. Ossoff behaalde zo’n 48 procent van de stemmen en moet het nu in een tweede ronde opnemen tegen de Republikeinse kandidate Karen Handel, die uitkwam op bijna 20 procent van de stemmen.

De verkiezing wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de populariteit van Donald Trump. Als de Democraten erin zouden slagen een zetel in het Huis van Afgevaardigden af te pakken van de Republikeinen, zou dat een eerste stap kunnen zijn richting het terugwinnen van een meerderheid in het Huis, over anderhalf jaar bij de tussentijdse verkiezingen in 2018.

Er was de Democraten dan ook veel aan gelegen om Ossoff te laten winnen. Er werden miljoenen gedoneerd voor zijn campagne en verscheidene Democraten waren onder meer naar Atlanta getrokken om campagne te voeren voor de verkiezing van Ossoff.

Aan de verkiezing deden achttien kandidaten mee. Om de zetel direct in de eerste ronde te winnen, moest één van hen een meerderheid behalen. Dat lukte niet, waardoor de twee populairste kandidaten door gaan naar een volgende ronde. De verwachting is dat bij de tweede ronde op 20 juni het verschil tussen de Republikein en Democraat daarbij veel minder groot gaat zijn, aangezien de verdeelde Republikeinen in de eerste ronde op meerdere kandidaten konden stemmen.