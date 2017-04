Presentator Bill O’Reilly weg bij Fox News

Bill O’Reilly, een van de bekendste en invloedrijkste presentatoren van de Amerikaanse televisie, ligt eruit bij Fox News. Dat bevestigt moederbedrijf 21st Century Fox woensdag in een persbericht van één zin. Reden voor zijn vertrek zijn de aantijgingen van seksueel misbruik aan het adres van O’Reilly.

Het uiteengaan van Fox en O’Reilly hing al enkele dagen in de lucht. The New York Times onthulde de afgelopen weken dat de 67-jarige O’Reilly en Fox News schikkingen hadden getroffen met vijf vrouwen die de tv-persoonlijkheid beschuldigden van seksueel misbruik en ander ongepast gedrag. In totaal werd geschikt voor zo’n 13 miljoen dollar, omgerekend 12,1 miljoen euro.

In ruil voor dat geld zouden de vrouwen hun mond houden over het misbruik, dat terug zou gaan tot 2002. Volgens CNN en The New York Times zijn nog meer vrouwen het slachtoffer geworden van de avances van O’Reilly, maar hebben zij zich vooralsnog niet gemeld.

Eerder schandaal

Dit leidde tot woede onder vrouwelijke medewerkers binnen Fox News. Zij herinnerden de bedrijfstop er even aan dat vorig jaar eerder werd gescheiden met een andere Fox News-houwdegen, oprichter en oud-topman Roger Ailes. Hij stapte op nadat oud-nieuwslezeres Gretchen Carlson hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Ook toen werd een miljoenenschikking getroffen.

Na het schandaal rondom Ailes beloofde Fox News een bedrijfscultuur die gebaseerd is op “vertrouwen en respect”. Medewerkers vinden het behoorlijk wrang dat datzelfde bedrijf nog geen jaar later opnieuw miljoenenschikkingen treft vanwege seksuele wanpraktijken van een prominent medewerker.

Ondanks de schikkingen ontkent O’Reilly de vrouwen iets te hebben misdaan. Dat weerhield meer dan vijftig adverteerders er niet van om de banden te verbreken met zijn show, The O’Reilly Factor. In een week verloor de show meer dan de helft van zijn adverteerders, waaronder Mercedes-Benz, Hyundai, BMW en Mitsubishi. O’Reilly is momenteel op vakantie en zou eigenlijk komende maandag weer te zien zijn op Fox News.

Kijkcijferkanon

Het is een beschamend einde van een indrukwekkende tv-carrière van ruim twintig jaar. O’Reilly, wiens bijnam ‘the King of Cable News’ zou worden, begon als presentator bij Fox News in 1996. Zijn praatprogramma The O’Reilly Factor, oorspronkelijk getiteld The O’Reilly Report, liep twintig seizoenen. Het is nog niet bekend wie het kijkcijferkanon gaat opvolgen.

O’Reilly gold als scherp politiek commentator die geen blad voor de mond nam. Hij stelde zich vaak patriottistisch op en had een afkeer van politieke correctheid. Zijn vertrek is een flinke klap voor Fox News, dat in januari al een andere sterpresentator verloor: Megyn Kelly.