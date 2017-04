Agent die collega aanhield en een nacht in de cel zette krijgt berisping

De inspecteur die politieagent Anis Raiss vorig jaar hardhandig arresteerde omdat hij niet geloofde dat die een agent was, heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend. Hij wordt daarvoor door zijn werkgever berispt.

De Marokkaans-Nederlandse Raiss, als agent werkzaam in Amsterdam, werd vorig jaar gearresteerd op het politiebureau in Enschede. Hij vergezelde daar zijn broertje, die aangifte kwam doen van oplichting. Toen Raiss zich aan de balie voorstelde als agent, werd hij niet geloofd. Na een woordenwisseling volgde een hardhandige arrestatie. Raiss bracht een nacht in de cel door.

Raiss deed aangifte van onder meer wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en ambtsmisbruik. Het Openbaar Ministerie constateerde in december strafbare feiten, maar besloot nog niet te vervolgen op voorwaarde dat de politie intern maatregelen zou treffen.

Volgens Pim Miltenburg, chef van de politie Oost-Nederland, is een berisping, een aantekening in het personeelsdossier, een passende straf. „Dat wil je als agent echt niet hebben.”

Het OM moet nu besluiten of het deze straf inderdaad voldoende vindt om af te zien van vervolging, zegt een woordvoerder. „We hebben kennisgenomen van de maatregel en gaan beraadslagen.”

De advocaat van Raiss, Juriaan de Vries, noemt de straf „op geen enkele manier passend”. De Vries: „Er is hier sprake van grove strafbare feiten, en een cliënt met een trauma, en de politie wil dit afdoen met een spreekwoordelijke tik op de vingers.”

Raiss is sinds het incident niet meer volledig inzetbaar. Tot op heden heeft hij „geen excuses ontvangen” laat hij telefonisch weten.

Afgelopen zomer deed Raiss zijn verhaal in NRC, omdat hij zich door de politieleiding niet gehoord voelde. Dat artikel werd dinsdagavond bekroond met de Publieksprijs bij de uitreiking van de Tegels, de vakprijzen voor de beste journalistiek van het jaar.