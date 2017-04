Het café dat helemaal gewijd is aan The Golden Girls

Het is even schrikken. Elk half uur, aan het begin van een nieuwe aflevering, gaat het volume van de grote tv aan de muur opeens op 10 en schalt de begintune van de klassieke jaren ’80-sitcom The Golden Girls door de hele zaak.

„Thank you for being a friend. Traveled down the road and back again. Your heart is true. You’re a pal and a confidant.”

De tune van Golden Girls.



Het is dinsdagmiddag half drie. Elk tafeltje is bezet in het Rue La Rue Café, een restaurant in de New Yorkse wijk Washington Heights dat volledig is gewijd aan The Golden Girls en is vernoemd naar actrice Rue McClanahan. Rue McClanahan speelde Blanche in de serie over vier oudere vrouwen die samen in een huis in Miami wonen. Overal worden die zinnen zachtjes meegezongen.

„Het is alsof mijn hart ieder moment uit elkaar kan barsten van geluk”, zegt Lindsey Reed (30). Ze woont tien straten verderop en is voor de zesde keer bij Rue La Rue. Ze wijst naar de muren vol foto’s en memorabilia en noemt het haar nieuwe ‘happy place’. „Ik ben opgegroeid met The Golden Girls. Mijn vrijgezellenfeestje had zelfs een Golden Girls-thema. Dit is echt een droom die uitkomt.”

Tijdelijk restaurant

Je kroeg of restaurant ophangen aan een tv-serie is slimme marketing. Een populaire serie trekt immers een groep loyale fans en dus potentiële klanten. Het Rue La Rue Café heeft dan ook veel voorlopers. Bij Walter’s Coffee Roastery, vernoemd naar Walter White uit Breaking Bad met vestigingen in Brooklyn, Istanbul en Dubai, drink je koffie uit scheikundebekers. In Dr. Who-themarestaurant The Pandorica in het stadje Beacon in de staat New York staan de zonnebloemen op tafel in blauwe Tardis-vaasjes. Bij The Black Lodge in Vancouver staart Laura Palmer, de vermoorde tiener in Twin Peaks, je aan vanuit een fotolijstje op de bar. En in Beijing kun je in café Central Perk op de beroemde oranje bank van Friends plaatsnemen.

Ook tv-zenders springen in op de trend. Toen HBO in 2015 de release van een nieuw seizoen van Game of Thrones op dvd wilde vieren, werd in Londen het tijdelijke restaurant Men Must Dine geopend. En toen Netflix vorig jaar de revival van Gilmore Girls promootte, opende het bedrijf door heel Amerika tijdelijke vestigingen van Luke’s Diner. Uren voor de opening stonden fans overal in de rij voor een kopje koffie.

Een inkijkje in het Rue La Rue Café.



Het ontstaan van het Rua La Rue Café heeft minder met slimme pr te maken en is een persoonlijker aangelegenheid. Eigenaar Michael LaRue leerde Golden Girl Rue McClanahan 17 jaar geleden kennen tijdens een inzamelingsactie. De twee werden beste vrienden en waren tot haar dood in 2010 onafscheidelijk. De actrice, die in haar leven zes keer in het huwelijk trad (een rij foto’s van haar echtgenoten hangt naast de wc), grapte vaak dat ze met de jongere LaRue wilde trouwen, dan zou ze Rue LaRue heten. In haar testament benoemde ze hem tot executeur van haar nalatenschap.

Verhalen delen

„Rue stond bekend als een verzamelaar, maar in werkelijkheid was ze een hamsteraar, ze had alleen genoeg kastruimte om dat te verdoezelen”, vertelt LaRue aan de grote houten tafel in het midden van zijn zaak. Na een bezoek aan de opslagruimte waar McClanahans spullen stonden, kwam hij op het idee de memorabilia te gebruiken voor een restaurant ter ere van McClanahan en haar hit-serie. Samen met haar zoon Mark Bish, die mede-eigenaar is, opende hij twee maanden geleden de deuren van Rue La Rue.

Lang niet alle bezittingen van McClanahan passen in het bescheiden restaurant, maar de piano, kostuums en sieraden, de Emmy die ze in 1987 kreeg voor haar rol in The Golden Girls en de jurk die ze die avond droeg, zijn met zorg uitgestald. McClanahans receptenboeken boden inspiratie voor de menukaart. „Zonder dat ik er erg in had, heeft ze me hier jarenlang voor getraind”, zegt LaRue. „Iedere keer als ze iets in haar appartement oppakte, vertelde ze me het verhaal achter het object. Nu deel ik al deze verhalen met de fans. Ze was me al die tijd één stap voor.”

De Golden Girls, vanaf links: Estelle Getty (Sophia), Rue McClanahan (Blanche), Bea Arthur (Dorothy) en Betty White (Rose) De Golden Girls, vanaf links: Estelle Getty (Sophia), Rue McClanahan (Blanche), Bea Arthur (Dorothy) en Betty White (Rose) De Golden Girls, vanaf links: Estelle Getty (Sophia), Rue McClanahan (Blanche), Bea Arthur (Dorothy) en Betty White (Rose)

Op het scherm aan de muur zitten de Golden Girls Blanche, Dorothy, Rose en Sophia aan de bekende keukentafel; een kopie ervan staat bij de ingang van het restaurant. Twee tafels verder zit Ben (30), groot fan van de serie. „Het is een van die dingen waar homoseksuele mannen nou eenmaal van houden. Van deze vrouwen leren we hoe we sassy moeten zijn.” Daarbij, vult zijn vriend Harry (36) aan, was de serie vooruitstrevend in het soort onderwerpen dat werd aangesneden. Het homohuwelijk, aids, het kwam allemaal aan bod. „Ik kan me herinneren dat ik het keek toen ik klein was. En weer, toen ik studeerde, vlak voor mijn lessen. De serie resoneert bij iedere leeftijdsgroep.”

Uitbreiden

Dat dit bijna 25 jaar na uitzending van de laatste aflevering nog zo is, blijkt uit de tourbus die onlangs voor het restaurant parkeerde. „Vol met middelbare scholieren uit South Carolina”, vertelt LaRue. „Toen mijn personeel me belde dat er een tourbus was gestopt, dacht ik dat het een groep uit een bejaardenhuis zou zijn. Maar het waren tieners.” Hij vertelt dat de serie volgens de Walt Disney Picture Company, die de rechten bezit, nog steeds in 50 landen wereldwijd wordt uitgezonden. „En de sterkst groeiende groep kijkers is onder de 25 jaar.”

De officiële opening moet nog plaatsvinden – zodra Betty White, de enige nog levende Golden Girl, de reis van Californië naar New York kan maken om het lint door te knippen. Maar LaRue denkt nu al aan uitbreiden. In het weekend staat de rij tot aan buiten en zijn alle veertig zitplaatsen non-stop bezet. Dat is in hartje Manhattan niet uitzonderlijk, maar Washington Heights is een wat rauwere woonwijk, ver van alle drukte. „Mensen – en journalisten – komen gewoon vanzelf opdagen”, zegt LaRue. „En dat allemaal zonder enige pr.”

„Rue zou dit fantastisch vinden”, denkt hij. „Ze zou het fijn vinden dat zij én de serie na al die jaren nog relevant zijn. En natuurlijk dat haar zo ijverig verzamelde spullen niet ergens in een opslaghok staan te verstoffen.”

‘Ik kijk het nog elke dag’ Gen Maldonado (35) komt uit New York en is zangeres aan boord van de Holland America Cruise Line. Ben je groot The Golden Girls-fan? „Al zo’n twintig jaar. Ik kijk nog steeds iedere werkdag op tv en heb alle afleveringen op dvd. Het idee van vier oudere vrouwen die hun leven samen delen als een familie omdat hun mannen zijn overleden of niet meer in hun leven zijn, spreekt me aan. Vriendschappen betekenen alles voor me.” Van welke serie mag er ook wel een restaurant komen? Een restaurant ter ere van Oprah lijkt me wel wat. In mijn jeugd keek ik dagelijks naar haar show. Ze is een legende.”

‘Ze laten me al 30 jaar lachen’ Clint Borzoni (36) woont in New York en is componist. Ben je groot The Golden Girls-fan? „Enorm. Ik kijk al sinds de serie voor het eerst werd uitgezonden op televisie en pik nog steeds vrijwel dagelijks een aflevering mee. Als ik een beetje down ben, is het de manier om me op te vrolijken. The Golden Girls laten me al 30 jaar lachen.” Van welke serie mag er ook wel een restaurant komen? „Een Game of Thrones-restaurant lijkt me wel wat. Ze zouden wijn en enorme hompen vlees, kaas en brood kunnen serveren.”