Ophokplicht tegen vogelgriep opgeheven

Vrijwel alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van de vogelgriep zijn ingetrokken. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken woensdag. Dat betekent dat de ophokplicht voor pluimvee niet noodzakelijk is.

De ophokplicht had veel gevolgen voor de eiersector. Na twaalf weken in de stal, wordt een vrije-uitloopkip een scharrelkip, volgens EU-regels. Daardoor mocht vanaf 1 februari een vrije-uitloopei alleen als scharrelei worden verkocht. En die zijn goedkoper.

Het risico op vogelgriepbesmetting is nu zo klein, dat de maatregelen niet meer nodig zijn. De laatste uitbraak was op 23 maart bij een hobbyhouder. De laatste uitbraak bij een commercieel pluimveebedrijf was op 25 december 2016, aldus het ministerie. Ook in omringende landen is het aantal besmettingen flink afgenomen.

Vanaf nu is het ook weer mogelijk om “risicovogels” tentoon te stellen en is het één-op-één-vervoer van of naar eenden- en kalkoenbedrijven niet meer verplicht. Alleen hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden blijven voorlopig nog in stand.

In totaal zijn de maatregelen vijf maanden van kracht geweest. Van 9 november tot 19 april zijn acht pluimveebedrijven en één commerciële vogelhandelaar met vogelgriep besmet. In totaal zijn vijftien bedrijven en 727.500 vogels geruimd. Daarvan waren 503.000 kippen, 217.900 eenden en 6.600 andere vogels.