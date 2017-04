Ooit de grote lieveling, nu verguisd

Vijay Mallya was ooit de publiekslieveling onder de vele steenrijke Indiase businesstycoons. Flamboyant, gul, goedlachs en omringd door schone dames. ‘De koning der goede tijden’ noemde hij zich. Zijn feesten in ‘Kingfisher Villa’ in vakantieparadijs Goa waren befaamd. Hij kon zich qua populariteit meten met Bollywood-sterren, en verkreeg door er wat politiek naast te doen, een plaats in India’s Hogerhuis, de Rajya Sabha. Ook is Mallya eigenaar van het Formule 1-team Force India.

Zijn neergang kwam in een versnelling toen hij dinsdagochtend werd gearresteerd in Londen. De bodem heeft hij nog niet bereikt – daarvoor moet hij uitgeleverd worden aan India, berecht en opgesloten en er zijn maar weinig Indiërs die geloven dat dat gebeurt. ‘Zie je wel’, was het overwegende gevoel op Twitter nadat bekend werd dat hij vrijkwam op borgtocht.

Mallya (61) was 28 toen hij zijn overleden vader opvolgde als hoogste baas van de United Breweries Group (UB Group). Hij bouwde het drankenconcern uit tot een multinationaal conglomeraat van ruim 60 bedrijven. Vooral met het populaire Kingfisher Beer wist hij een fortuin te maken.

Persoonlijke selectie

Het ging mis toen hij in 2005 zijn eigen luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines oprichtte, met aanvankelijk maar liefst 66 vliegtuigen. De maatschappij maakte enorme verliezen en Mallya stopte met het uitbetalen van de salarissen van het personeel – ook dat van de stewardessen die hij allemaal hoogst persoonlijk had geselecteerd. Wat hem fataal werd, is dat hij eveneens stopte met het terugbetalen van 1,3 miljard euro aan leningen bij Indiase banken.

Een Airbus A320 van Kingfisher Airlines op Chatrapati Shivaji International Airport in Mumbai. Foto Divyakant Solanki/EPA

Het was in India lange tijd niet ongebruikelijk dat mensen van macht en aanzien op illegale wijze door staatsbanken leningen werden toegekend die niet of gedeeltelijk werden terugbetaald. Dat is een belangrijke reden voor het enorme ‘bad loan’ probleem van de Indiase staatsbanken. Maar de schaal waarop Mallya zijn rentebetalingen ontdook was nog nooit vertoond. Hij ging te ver.

In maart 2016 vertrok hij naar London, „om dichter bij mijn kinderen te zijn”, beweerde hij. Maar het was een vlucht. De Indiase regering eist nu zijn uitzetting naar India waar hem een reeks van financiële misdrijven ten laste is gelegd.

Ondertussen is begonnen met de verkoop van zijn bezittingen. En even leek Nederland geïnteresseerd in de aankoop van Mallya’s luxe privétoestel als nieuw regeringsvliegtuig, maar het kwam niet tot een bod. Zijn partyvilla in Goa is inmiddels in handen van een Bollywood-producent. Zijn paspoort is ongeldig en zowel zijn parlementszetel als zijn positie als voorzitter van de UB Group heeft hij moeten opgeven.

In Londen bleef Mallya een rijk leven leiden – volgens de CBI (India’s FBI) zou hij 36 miljoen euro van de bankleningen hebben afgesplitst voor zijn eigen gerief, wat door Mallya wordt ontkend.

Zijn arrestatie bevredigt het rechtvaardigheidsgevoel van veel Indiërs – wie zich wentelt in rijkdom terwijl zijn werknemers hun gezinnen niet kunnen voeden, wordt veracht.

De kortstondige arrestatie en het begin van het uitzettingsproces zijn echter vooral een signaal aan de omhooggevallen Indiase zakenelite. De tijden zijn veranderd, lijkt de regering te willen zeggen. Betalen jullie je leningen niet terug, dan weten we jullie te vinden.