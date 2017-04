Rusland onderzoekt invloed Amerikaanse media

Na een maandenlange discussie over de Russische inmenging tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen, komt Rusland nu met een vergelijkbaar contra-onderzoek. Het Kremlin wil kijken of Amerikaanse media illegaal invloed hebben uitgeoefend op de parlementsverkiezingen van Rusland in 2016. Poetins partij Verenigd Rusland won toen meer dan de helft van de zetels in de Russische Doema.

Het gaat onder andere om de organisaties Voice of America, Radio Free Europe (RL/RFE) en CNN, melden verschillende Russische persbureaus. Volgens het hoofd van de Doema-commissie voor Communicatie en Informatie Leonid Levin heeft hun werk mogelijk de uitkomst van de verkiezingen meebepaald. Tijdens een commissievergadering dinsdag zei Levin:

“De structuren waar we het hier over hebben maken deel uit van een breder Amerikaans systeem om druk te oefenen op ons land. Ze gebruiken verschillende instrumenten voor zowel de Russische verkiezingen als het land in zijn geheel.”

Informatieoorlog

Interessant is dat de Verenigde Staten op het moment al vergelijkbare aantijgingen met betrekking tot hun eigen presidentsverkiezingen vorig jaar onderzoeken. Door het Kremlin gefinancierde Engelstalige media zoals Sputnik en RT zouden met valse berichtgeving een informatieoorlog hebben gevoerd tegen presidentskandidaat Hillary Clinton, en daarmee kiezers geïnspireerd hebben om op Trump te stemmen.

Levin noemde deze aantijgingen ook tijdens de bekendmaking over het Russische onderzoek:

“De Amerikaanse Senaat overweegt een wetsvoorstel [aan te nemen] dat het ministerie van Justitie -inclusief de FBI- extra bevoegdheden geeft om mogelijke wetsovertredingen door RT America te onderzoeken. Vergelijkbare aantijgingen zijn gemaakt richting Sputnik en andere Russische media.”

Verder zei Levin dat vertegenwoordigers van zowel CNN als Voice of America waren gevraagd om bij zijn commissie op gesprek te komen, maar dat ze daar geen gehoor aan hebben gegeven. Voice of America en Radio Liberty/Radio Free Europe (RL/RFE) worden allebei gefinancierd door de Amerikaanse overheid. CNN is een particulier nieuwskanaal.

De beslissing van Rusland om Amerikaanse media te onderzoeken komt terwijl de diplomatieke relaties tussen beide landen een historisch dieptepunt bereikt hebben. Naast een onderzoek naar de invloed van Russische media, kijkt de FBI op het moment ook naar de rol die Rusland heeft gespeeld bij het hacken van de Democratische Partij. Daarmee zou onder andere belastende informatie gestolen zijn van het campagneteam van Clinton.