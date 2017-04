Omzetrecord De Persgroep dankzij overnames

Het Belgische mediabedrijf De Persgroep, eigenaar van onder meer het AD, de Volkskrant en Trouw, heeft vorig jaar meer omzet en winst behaald dan in 2016. Dat was hoofdzakelijk te danken aan overnames zoals die van de Nederlandse regionale krantengroep Wegener, meldde de onderneming woensdag.

De Persgroep zette in 2016 in op schaalvergroting, door naast Wegener onder meer ook het Deense Berlingske Media, (uitgever van dagblad het dagblad Berlingske), en tijdschriften Humo en Story in België over te nemen.

De omzet nam ten opzichte van 2015 met 9 procent toe en kwam uit op 1,46 miljard euro, een record in de geschiedenis van de onderneming. Daarvan werd ruim de helft (52,7 procent) in Nederland behaald. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 13 procent tot 225 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 117 miljoen euro, tegen 110 miljoen euro een jaar eerder.

De kranten van De Persgroep wisten hun lezersomzet op peil te houden. Tegenover dalende opbrengsten uit papieren abonnementen, stond een groei van de digitale verkopen. Deze trend zal zich de komende jaren versneld doorzetten, verwacht het bedrijf.

„Onze media hebben dankzij de digitalisering nog nooit zoveel mensen bereikt”, aldus Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep woensdag in een verklaring. „Maar het is nu zaak om het juiste zakelijk model te vinden dat duurzaam succes brengt in een totaal nieuwe marktomgeving.”