Omzet ASML boven verwachting gegroeid

De omzet van het Veldhovense technologiebedrijf ASML is dit kwartaal opnieuw gestegen. Het bedrijf draaide dit kwartaal 1,9 miljard euro omzet, 33 miljoen meer dan vorig kwartaal en een fikse stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (1,3 miljard). Dat staat in het kwartaalrapport van ASML.

Voor het eerste kwartaal van 2017 had ASML juist een iets lagere omzet van 1,8 miljard voorspeld. De omzet van ASML groeit aanzienlijk sinds het derde kwartaal van 2016. De nettowinst loopt dit kwartaal wel iets terug, van 524 miljoen euro vorig kwartaal naar 452 miljoen, maar toont nog steeds een gestage groei in vergelijking met de 198 miljoen euro winst in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

ASML verwacht volgend kwartaal tussen de 1,9 en 2 miljard euro omzet te draaien, met een brutomarge tussen de 43 en 44 procent. Momenteel zorgen zogenoemde ArF Immersion lithografie-chipmakers voor het grootste gedeelte van de omzet, maar ASML verwacht op termijn veel van de verkoop van zogenoemde EUV-machines, zeer nauwkeurige chipmakers die werken op basis van ‘extreem ultraviolet licht’. In het eerste kwartaal van dit jaar kreeg ASML orders voor drie EUV-machines. ASML verwacht aan de aanstaande verkoop van 21 EUV-machines zo’n 2,3 miljard euro te verdienen.

ASML is de enige chipsfabrikant van formaat in de branche. Het bezat in 2016 een marktaandeel van meer dan 80 procent in de lithografie-industrie en zet zich al jaren in voor chipverkleining. Het bedrijf gelooft heilig in de zogenoemde Wet van Moore, die stelt dat het aantal elektronische onderdelen die er op een chip passen elke twee jaar verdubbelt. Het nam de afgelopen jaren verschillende andere techfabrikanten over, zoals lenzenmaker Zeiss.