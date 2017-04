Nee, meneer Baudet. Juist de jongens zitten te lanterfanten

Isabel Retterath (18) is leerling van het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam

Ik vraag mij ten zeerste af waar Baudet zijn standpunt vandaan haalt. Werp een blik op een willekeurige school en je zal zien dat er het hardst wordt gewerkt door de meisjes. Met de blocnotes die mijn vriendinnen en ikzelf er in onze schoolcarrière doorheen hebben gejaagd, kan een bescheiden huis worden gebouwd.

Ook bij de studiekeuze komt de ambitie van de meisjes naar voren: University College, Law School en universiteiten in Amerika behoren tot de toekomstige studieplekken van menig vrouwelijk scholier.

De jongens daarentegen nemen vaak een tussenjaar om te lanterfanten of wachten eerst maar eens af of ze hun eindexamen überhaupt gaan halen. Daar hebben ze uiteraard wel de aantekeningen van de meisjes voor nodig.

Zijn uitspraak verdedigt Baudet met het argument „Ja, maar het is gewoon zo.” Als scholieren tijdens een debat met het het-is-gewoon-zo-argument aankomen, worden ze eerst keihard uitgelachen en daarna naar huis gestuurd. Nee, op die manier word je niet serieus genomen.

Het naar huis sturen van politici is in strijd met onze grondwet, maar uitlachen is gelukkig niet wettelijk verboden. Dus laten we vooral lachen tot we niet meer bijkomen. Misschien zal deze parlementariër dan beschaamd de politiek verlaten.

En bij wie zal hij zich dan melden voor goede raad? Juist ja: de vrouw. Die weet inmiddels hoe ze moet omgaan met denigrerende opmerkingen en vernedering. Dat heeft ze wel geleerd van de uitspraken van Baudet.