Muur van Hoei blijft van Valverde

Beide armen in de lucht, losjes een gebaar alsof hij een pijltje wegschiet. Alejandro Valverde wint voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal de Waalse Pijl. Iedereen wist vooraf dat het ging gebeuren en hoe. En zo gebeurde het ook. Tweehonderd wielrenners rijden 204 kilometer door de Ardennen, en aan het einde wint Valverde.

Ogenschijnlijk achteloos reed de Spanjaard woensdag in de laatste honderden meters van de steile Muur van Hoei iedereen uit het wiel, om met meters voorsprong over de eindstreep te komen. Als een afgeschoten pijltje. Een paar minuten later al verklapte hij monter zijn ‘geheim’ voor de camera van de Belgische tv-zender Sporza: „Zelfvertrouwen, kracht en een goede ploeg.”

Een week voor zijn 37ste verjaardag hoefde Valverde niet eens in de buurt te komen van zijn eigen klimrecord op de steile wand in Hoei. Dit keer reed hij de klim van 1,3 kilometer, met stukken van meer dan 20 procent stijging, volgens de site Climbing-records in 2 minuten en 53 seconden (20,81 kilometer per uur). Voor zijn snelste beklimming had hij in 2014 slechts 2.41 minuut nodig (22,36 kilometer per uur). Ter vergelijking: Lance Armstrong won in 1996 in 3.03 minuut (19,67 kilometer per uur) en in de barre editie van 1999 had winnaar Michele Bartoli 3.36 minuut nodig (16,69 kilometer per uur).

Gretig als een debutant

Valverde versloeg met groot gemak de Ier Dan Martin (tweede) en de Belg Dylan Teuns (derde). Als een jochie zo blij liet hij zich na de finish optillen door een verzorger van zijn ploeg Movistar. Ook in zijn zestiende profseizoen is de Spaanse routinier nog zo gretig als een debutant.

„Als kind al had ik honger om te winnen, en die honger heb ik nooit verloren.” El Imbatido won dit jaar al tien wedstrijden, inclusief zijn eerste zege in de prestigieuze etappekoers de Ronde van het Baskenland. Niet voor niets verlengde hij eind vorig seizoen tot en met 2019. Valverde is nog lang niet klaar.

Gesink over Valverde: ongelooflijk

Waar de meeste renners op latere leeftijd iets van hun explosiviteit verliezen, blijft Valverde opvallend snel in kortere beklimmingen. „Op alle zekerheden in de wielersport is hij de uitzondering”, zei Robert Gesink, die op de vijftiende plaats de beste Nederlander was in de 81ste editie van de Waalse Pijl. Het verschil tussen hem en Valverde? „Bij de voorlaatste klim van de Muur zat ik in zijn wiel, toen zette hij even aan: ongelooflijk. Ik hoop op zijn leeftijd nog met zo veel plezier en klasse rond te rijden.”

Van der Breggen gaat voor een hattrick

Bij de vrouwen won Anna van der Breggen voor de derde keer op rij de Waalse klassieker. De olympisch kampioene van Rio, zondag ook al de beste in de Amstel Gold Race, ontsnapte op de voorlaatste klim en liet bovenop de Muur van Hoei haar Britse ploeggenote Lizzie Deignan-Armitstead en de Poolse Katarzyna Niewiadoma achter zich.

Makkelijk was het dit keer niet geweest, vertelde de Nederlandse na afloop. „Je weet dat je pijn gaat lijden. Eenmaal voorop is het ook schipperen tussen je voorsprong uitbreiden en je krachten sparen voor die laatste klim. Ik blijf het een verschrikkelijk ding vinden.” Komende zondag rijden de vrouwen voor het eerst net als de mannen Luik-Bastenaken-Luik. Van der Breggen droomt van een ‘hattrick’. Dat lukte zelfs Valverde nooit.